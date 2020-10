L’indécent

Lorsqu’un politicien connaît des problèmes de santé, l’heure est généralement à la trêve des analyses et des attaques. Hélas, nous ne pouvons pas faire cela avec Donald Trump. Parce que même malade, il fait le jars, il fait le pitre, et il pousse au maximum l’indécence.

Tout le spectacle autour de la sortie d’hôpital du président américain dépasse tout ce que nous avons vu de disgracieux... et de dommageable. Les mises en scène et le propos visent à sauver les meubles politiquement. Compréhensible. Mais il y a une limite à être faux et fat.

De toutes les réactions imaginables, je ne peux pas croire que le président ait choisi de retourner à minimiser la gravité de la pandémie. Après que lui-même a dû être hospitalisé.

Négation et négligence

Sa gestion en dents de scie de la pandémie a coûté des milliers de morts supplémentaires aux États-Unis. Ses erreurs ont contribué à ce bilan terrible de 210 000 décès en six mois. Et ça continue. Mille décès s’ajoutent tous les deux ou trois jours.

Et le virus reprend de la vigueur ces jours-ci. Les experts ne peuvent même pas s’entendre à savoir si les États-Unis s’apprêtent à vivre une deuxième vague, une troisième vague de la pandémie, ou s’ils sont encore dans la première vague. Parce que le nombre de cas et de décès n’a jamais vraiment redescendu près de zéro, comme dans la plupart des autres pays industrialisés.

En sortant de l’hôpital, Donald Trump a insisté pour dire que les Américains ne doivent pas avoir peur de la COVID, notamment parce que le pays a les meilleurs médicaments au monde. Il faut être arrogant et déconnecté pour se prendre lui-même en exemple. Il a reçu trois protocoles de médicaments, dont certains sont encore expérimentaux.

Pour prendre les meilleures décisions dans sa situation, il était suivi par une des meilleures équipes médicales au monde à l’hôpital militaire Walter Reed. Et cette équipe médicale reconnaît avoir consulté d’autres des plus grands experts au pays.

L’Américain ordinaire ?

Tant du point de vue des médicaments que du suivi médical, combien d’Américains auraient eu droit à cette qualité de soins ? Combien aurait dû débourser un autre citoyen pour un tel protocole dans le système privé ?

Malgré l’apport de cette médecine de pointe, le président Trump a visiblement été très malade. Même sa sortie d’hôpital comporte un côté fallacieux. Son médecin reconnaît qu’il bénéficie de soins de santé, avec du personnel médical qualifié, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à la Maison-Blanche. Peu d’Américains jouissent de cela à la maison.

Je ne dis pas que ces services ne sont pas justifiés pour l’homme le plus puissant au monde. Je dis que s’il avait un peu d’humanité, il s’en rendrait compte.

Il se dit maintenant plus compétent pour combattre la COVID-19 puisqu’il l’a personnellement contractée. Pathétique. Il a accès aux plus grands experts du monde depuis février. Il a préféré écouter des charlatans.