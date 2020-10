Manque de personnel de la santé : un dangereux cercle vicieux

En entrevue avec Mario Dumont, le gériatre Quoc Dinh Nguyen s’est inquiété des effets que la deuxième vague pourrait avoir sur le personnel de la santé.

«La probabilité de devoir être isolé est plus grande que durant la première vague où l’ensemble de la société était à l’arrêt et donc où les travailleurs de la santé avaient beaucoup moins de chance d’être contaminé à l’extérieur des milieux de soins», a averti l’ex-chef de l’escouade chargée de limiter la propagation de la COVID-19 dans les milieux de vie pour personnes aînées.

«Un employé s’infecte et crée une absence, alors d’autres doivent compenser, mais les gens qui compensent ont alors plus de chances de s'infecter [...]. Il y a vraiment un risque qu'il y ait un cercle vicieux et que la boucle s’emballe; c’est certainement à surveiller».