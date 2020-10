M.I. Intégration: un million de masques N99 à produire

C'est souvent dans l'urgence que naissent les meilleures idées. Une entreprise de Sherbrooke ne suffit plus à la demande tellement elle est sollicitée. M.I. Intégration doit produire un million de masques N99 pour une quinzaine d'hôpitaux du Québec. Ce sont des masques réutilisables, recyclables et plus performants que les traditionnels N95.

Fait de thermoplastique rigide et de polymère, la coquille du masque Dorma 99 épouse la forme du visage, pour une meilleure étanchéité.

Sa cartouche filtre assure une capacité de filtration de 99 % et plus, pour une plus grande protection.

Sa surface filtrante augmentée, le masque peut être utilisé sur une période prolongée sans créer d'inconfort pour son utilisateur.

Autres aspects à ne pas négliger, il peut être stérilisé ou laver plus d'une trentaine de fois avant de perdre de son efficacité.

Et ses composantes sont recyclables.

Le masque Dorma 99, conçu pour les travailleurs de la santé et les milieux hospitaliers, est une création de Dorma Filtration et du fabricant M.I. Intégration, qui souhaitent le rendre accessible au grand public.

Le prix du traditionnel N95 jetable est de 5 $ l'unité. Celui du Dorma 99 se situera environ à 75 $ l’unité, mais il devrait s'avérer plus économique en raison de sa capacité de réutilisation.