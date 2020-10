Navalny appelle l'Europe à sanctionner les proches de Poutine

Berlin | L'opposant russe empoisonné Alexeï Navalny a exhorté mercredi les Européens à aller plus loin dans leurs sanctions contre la Russie en interdisant de séjour sur leur territoire «les oligarques et hauts fonctionnaires» qui forment «le cercle étroit» du président Vladimir Poutine.

«Les sanctions contre tout le pays ne fonctionnent pas. Le plus important est d'interdire de séjour les bénéficiaires du régime et de geler leurs avoirs. Les oligarques et les hauts fonctionnaires, le cercle le plus étroit de Poutine», a déclaré M. Navalny dans un entretien au quotidien allemand «Bild».

Il a désigné cette élite comme ceux qui «assassinent des gens parce qu'ils veulent rester au pouvoir».

«Ils détournent de l'argent, volent des milliards, et le week-end, ils vont à Berlin ou à Londres, achètent des appartements coûteux et s'assoient dans des cafés», a-t-il encore déploré.

Après l'empoisonnement de l'opposant, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait évoqué la possibilité d'une «loi Navalny» comme véhicule pour de nouvelles sanctions contre Moscou. L'Allemagne a aussi dit réfléchir à des mesures punitives.

La question des sanctions va être relancée après l'annonce mardi par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) qu'une substance du type Novitchok avait été trouvée dans l'organisme de l'activiste russe. Trois laboratoires européens avaient déjà conclu à son empoisonnement avec cet agent neurotoxique de type Novitchok, conçu à des fins militaires à l'époque soviétique.

Critique féroce du Kremlin, Alexeï Navalny est tombé gravement malade le 20 août à bord d'un avion en Sibérie, alors qu'il était en campagne électorale avant des élections locales et régionales organisées début septembre. Il a été soigné dans un hôpital de Berlin et poursuit sa convalescence dans la capitale allemande.

Berlin a réagi à l'annonce de l'OIAC en affirmant que "l'utilisation d'armes chimiques est un acte grave qui ne peut rester sans conséquences".

Cet emploi d'armes chimiques à l'étranger doit préoccuper les Occidentaux, a souligné M. Navalny dans l'entretien, car «si nous connaissons les attaques chimiques qui ont échoué, nous n'avons aucune idée du nombre de meurtres réussis».

L'opposant a également vertement critiqué l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, employé par une filiale de la société gazière russe Gazprom et proche de Vladimir Poutine: «Schröder est le larbin de Poutine, qui protège les meurtriers», a fustigé l'opposant. Il reproche à l'ancien dirigeant social-démocrate d'être le «lobbyiste de Poutine» et de toucher de «l'argent secret», «volé» à la population russe, participant ainsi à l'appauvrissement du pays.