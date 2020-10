Pas d’Halloween au Québec cette année, prévient Caroline St-Hilaire

L’Halloween va-t-elle avoir lieu cette année? Pas selon Caroline St-Hilaire, qui n’en peut plus de voir le gouvernement Legault refuser de répondre à cette question.

«Il n’y en aura pas, d’Halloween, au Québec, et personne ne va en mourir!» a lancé la chroniqueuse, mercredi matin, sur QUB radio.

«Ça a pris un coup de baguette magique, on a fermé les gyms, on a fermé les restaurants, on a fermé les musées. Ça, il n’y a pas de problème, il n’ y a pas de sensibilité. Mais l’Halloween, on met des gants blancs tous les jours», a-t-elle dénoncé.

