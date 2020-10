«Pas plus bêtes que nous»: Jérémie Larouche continue d’oser

Pour une troisième saison, Jérémie Larouche est à la barre du magazine jeunesse «Pas plus bêtes que nous» diffusé par Unis TV. Si les épisodes ont dû être créés en respectant les mesures COVID, l’«ambiance de fête sur le plateau» et la belle place faite à l’improvisation en ont grandement facilité le tournage.

Tous les sujets sont bons

Ayant trouvé leur rythme et ciblé leur public - les 9 à 12 ans -, le drôle d’animateur et son équipe abordent toujours quantité de sujets afin de parler du rapport ainsi que des similarités entre les animaux et les humains.

Le deuil et la transformation physique (celle de la femme trans Khate Lessard) font partie du lot parce qu’«il ne faut pas avoir peur d’oser», croit Jérémie Larouche, ni chercher à ménager les jeunes.

De plus, il est impossible de faire abstraction de séduction et de reproduction animales.

«Chez les animaux, la notion de consentement peut être faite d’une autre façon [que chez les humains], explique l’animateur. La cane, quand elle va recevoir la semence du canard, si elle considère qu’elle n’est pas digne d’elle, elle va avoir ouvert une paroi vaginale qui n’est pas reliée à son utérus. Lui va faire sa "job", mais il ne va rien se passer après. C’est comme une façon, entre guillemets, de choisir “toi, tu es pour moi ou pas”.»

PHOTO COURTOISIE/Unis TV

Tik Tok et les podcasts

Quand on souhaite communiquer avec les jeunes sur le web ou à la télé, il y a des façons toutes simples d’y parvenir, assure Jérémie Larouche.

«Je fais beaucoup de spectacles dans les écoles secondaires - mais pas en ce moment -, je fais des vidéos sur YouTube avec mes filles et je trouve que les ados sont honnêtes, sont moins mesquins que les adultes. Les jeunes, tu n’as qu’à leur parler. C’est tout.»

L’important, c’est d’éviter tout compromis et miser sur l’honnêteté.

«Ce n’est pas pour rien que les jeunes tripent sur Tik Tok. Une “story”, c’est une révolution culturelle dans le sens où tu as accès à un moment privilégié d’une personne que tu suis. Tu vois sa maison, c’est sans filtre... Il y en a que c’est “stagé”, mais la majorité du temps, ce n’est qu’une tranche de vie de la personne.»

«Le podcast aussi amène ça. On a des entrevues pas montées, avec des hésitations, des gens qui toussent, des bruits ambiants... Il y a quelque chose d’authentique qui revient très fort. Les ados, c’est ce qu’ils aiment.»

PHOTO COURTOISIE/Unis TV

Pas ralenti par la COVID

Forcé par la COVID de se tenir à distance de la scène où il apprécie livrer des numéros comiques, Jérémie Larouche ne manque toutefois pas de boulot ni de responsabilités.

En plus d’enseigner, via Zoom pour l’École nationale de l’humour, un cours sur les médias sociaux qui permet aux étudiants de créer du contenu destiné à une plateforme spécifique, il a dévoilé la websérie «Cultive ton comique» pour Tou.tv.

Il a aussi tourné des vidéos en compagnie de ses filles Noémie (18 ans) et Daphnée (13 ans) et revisite actuellement son année de secondaire 2 en faisant l’école à la maison avec sa cadette.

La troisième saison de «Pas plus bêtes que nous» est offerte sur Unis TV. Les deux premières peuvent être visionnées en rattrapage et via tv5unis.ca.