Peut-on changer subitement d’orientation sexuelle?

Comme mon mari, je suis totalement bouleversée par ce qui arrive à ma fille, et nous ne savons pas quoi faire tellement ça n’a pas de bon sens. Nous sommes des parents normaux et aimants, qui ont élevé leurs deux enfants, une fille et un garçon, de manière sévère, mais toujours soucieux de bien faire.

Ils ont fait de bonnes études et se sont ensuite trouvé de bons emplois avant de se marier et d’avoir des enfants. On considère notre belle-fille et notre gendre comme faisant partie de la famille, et on adore nos petits-enfants.

Le problème, c’est qu’après 15 ans de mariage, notre fille a découvert qu’elle n’aimait plus son mari. À la place, elle préfère aimer une fille. Elle est venue nous annoncer ça il y a deux semaines. On n’a même pas eu le temps de dire adieu à notre gendre puisqu’elle avait décidé de nous annoncer seule la nouvelle.

Comme elle a racheté la part de son mari dans leur maison, sa blonde devrait emménager avec elle sous peu. On a appris par la même occasion que son frère était au courant, mais qu’il lui avait promis le secret. On est tombés en bas de nos chaises. Comment une belle fille comme elle, qui a toujours aimé les gars, peut-elle ainsi changer de camp du jour au lendemain ? Son père a essayé de la raisonner, mais elle ne veut rien entendre. Elle nous a même dit qu’elle ne souhaitait pas avoir notre avis puisqu’elle le connaissait, et que de toute façon, ça ne nous regardait pas.

Contrairement à ce qu’elle pense, ça nous regarde. Même si notre fils et sa femme nous affirment qu’elle sait ce qu’elle fait et que ses enfants ont été préparés, je n’y crois pas. Notre fille est tombée sur la tête. Comment peux-tu être hétérosexuelle un jour et homosexuelle le lendemain ? Quoi faire maintenant ?

Anonyme

Mais vous n’avez rien à faire, si ce n’est ouvrir vos bras à votre fille qui en aura certainement besoin. Le reste la regarde. Vous devriez savoir que ce genre de revirement est plus fréquent que vous ne croyez, surtout chez les personnes élevées dans une certaine rigidité par des parents peu ouverts à la différence. Au lieu d’exprimer leur vraie nature, les personnes prises dans ce genre de dilemme de conscience préfèrent étouffer leur vraie nature pour s’éviter les tracas.

D’ailleurs, la phrase où vous dites « ... nous avons élevé nos enfants de manière sévère, mais toujours soucieux de bien faire » me laisse à penser que ce fut peut-être le cas de votre fille. Prenez le temps de lire sur le sujet avant de juger, car l’orientation sexuelle de votre fille ne la prive en rien de ce qui faisait d’elle une bonne personne avant.