Suspect recherché pour une agression armée à Lachute

Un suspect est recherché dans le cadre d’une enquête relative à une agression armée survenue en mars dernier à Lachute, dans les Laurentides.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) demande la collaboration du public pour identifier l’auteur de ce crime perpétré le 26 mars, en fin de matinée.

L’individu recherché se serait présenté au domicile de la victime, sur la rue Principale, et aurait frappé la victime avec un objet contondant à quelques reprises avant de prendre la fuite à bord d’un Hyundai Tiburon bleu datant du début des années 2000, a précisé la SQ, mercredi, par communiqué. Le véhicule serait endommagé au niveau de l’aile avant, côté passager.

Le suspect est un homme âgé de 38 à 47 ans, il mesure entre 1,70 m et 1,72 m (5 pi 7 po à 5 pi 8 po) et pèse environ 72,5 kg (158 à 160 lb). Au moment de la perpétration des crimes, il portait un manteau et une casquette bleue. Il avait une barbiche au menton.

Toute personne qui reconnaîtrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de le retracer peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264. Le numéro d’événement est le 174-200326-006.