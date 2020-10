Trump, triomphal, présidera à son fiasco électoral

Depuis son retour « mussolinien » à la Maison-Blanche, un nid d’infection important, il continue stupidement à minimiser la sévérité du coronavirus et demande aux Américains de ne pas laisser la covid-19 dominer leur vie. Pourtant, plus d’une quinzaine de ses proches collaborateurs ont été contaminés, dont son attachée de presse, Kayleigh McEnany.

Le chaos, la confusion, les contradictions et les mensonges qui ont accompagné son hospitalisation et son retour à la Maison-Blanche vont se poursuivre. Business as usual.

Et Trump risque d’être encore plus dangereux maintenant qu’il est sorti de l’hôpital. Il absorbe un cocktail de médicaments aux effets secondaires mal connus.

Les sondages lui sont catastrophiques

La plupart des Américains lui reprochent de n’avoir pas pris la pandémie au sérieux, tant en termes politiques que de conduite personnelle. Dont 50 % des républicains.

À son plus grand détriment, le coronavirus est devenu l’élément central de la campagne électorale.

Un sondage NBC indique que Biden jouit de 14 points d’avance, 53 à 39 sur Trump. Chez les 65 ans et plus, l’avantage de Biden est passé à 27 points.

Les vieux et les femmes blanches le désertent à cause de son comportement abrasif durant le débat de la semaine dernière.

Dans un sondage CNN réalisé après le premier débat et après que l’infection de Trump a été rendue publique, 57 % des électeurs probables déclarent soutenir Biden, et 41 % Trump.

Pour les questions clés de la campagne présidentielle, les électeurs sondés par CNN indiquent qu’ils préfèrent Biden : épidémie de coronavirus (59 % Biden, 38 % Trump) ; soins de santé (59 % à 39 %) ; inégalité raciale (62 % à 36 %), nominations à la Cour suprême (57 % à 41 %) ; crime et sécurité (55 % à 43 %). Biden surpasse même Trump sur la gestion de l’économie (50 % Biden, 48 % Trump).

On le sait, la course à la Maison-Blanche sera décidée par une poignée d’États pivots qui déterminent le résultat au Collège électoral.

Biden mène dans plusieurs d’entre eux, mais avec des marges plus étroites que son avantage national.

Les électeurs probables sont plus enclins à considérer Biden comme le candidat qui unirait le pays (61 % Biden contre 33 % Trump), et qui est honnête et digne de confiance (58 % Biden contre 33 % Trump).

« Make Trump great again » : mission impossible

Vu ce tsunami de sondages négatifs, Trump a un besoin urgent de trouver une façon de « Make Trump great again ».

Sa gestion incompétente et stupide de la crise du coronavirus va lui faire perdre l’élection, mais ça ne sera pas facile de l’évincer de la Maison-Blanche.

Il claironne déjà que l’élection va lui être volée par le vote par correspondance.

Sa campagne vient de créer une « Army for Trump », une armée pour Trump, où ses partisans sont encouragés à s’inscrire pour aider à la victoire de leur leader bien-aimé.

Et rappelez-vous, il a dit au cours du débat avec Biden de ses partisans d’extrême droite qu’ils devaient « Stand back, but Stand by » (Attendez, mais tenez-vous prêts).

