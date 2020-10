MAJEAU née ROUSSEAU

Thérèse



Au C.H. Pierre-Le-Gardeur, le 14 septembre 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Thérèse Rousseau, épouse de M. Fernand Majeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel (Myriam) et Pierre, son petit-fils Julien, son arrière-petite-fille Zoé, ses frères Réginald, Robert, François, Gilles et Rosaire, son beau-frère Réjean ainsi que ses belles-soeurs, neveux et nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie samedi le 10 octobre 2020, en l'église de La Purification, au 445 rue Notre-Dame, Repentigny, J6A 2P3 à partir de 9h, suivi des funérailles à 11h.À la demande de la famille des dons à la Fondation du CHU Ste-Justine seraient grandement appréciés.Nos sollicitons votre collaboration afin de respecter les nouvelles normes sanitaires de la santé publique qui seront mises en places, dont le port du masque obligatoire.