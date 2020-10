MOSCHETTA, Mario



À Laval, le 6 octobre 2020, à l’âge de 81 ans, est décédé Monsieur Mario Moschetta, époux de Mme Giuseppina Zegarelli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Patrick Bissonnette), Tony (Nathalie) et Gino, ses petits-enfants Jessica, Sabrina, Massimo et Alex, son arrière-petit-fils Mason, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 11 octobre de 18h à 21h et lundi dès 9h au complexe funéraire :Les funérailles auront lieu le lundi 12 octobre à 11h en l’église St-Noël Chabanel, 8560, de l’Église, Laval.