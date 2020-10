C’est la fin entre Corey Crawford et les Blackhawks

Après avoir passé toute sa carrière avec les Blackhawks de Chicago, le gardien de but montréalais Corey Crawford devra maintenant se trouver une nouvelle équipe.

En effet, le directeur général de la formation de l’Illinois, Stan Bowman, a annoncé jeudi la rupture entre l’organisation et Crawford, qui devient joueur autonome sans compensation.

Selon le site The Athletic, les Hawks lui avaient offert un contrat d’un an et de 3,5 millions $ en vue de la prochaine saison.

Le gardien de 35 ans avait été repêché par les Hawks en deuxième ronde, 52e au total, en 2003. Il a disputé 488 matchs avec l’équipe, qu’il a aidée deux fois à remporter la coupe Stanley, en 2013 et 2015.

Au cours de son long passage à Chicago, il a maintenu un dossier de 260-162-53, une moyenne de buts alloués de 2,45 et un taux d’efficacité de ,918.

Des commotions cérébrales l’ont passablement ralenti ces dernières années. Lors de la dernière campagne, en dépit d’une fiche de 16-20-3, il a présenté une moyenne de buts alloués de 2,77 et un taux d’efficacité de ,917.

Après avoir contracté la COVID-19 cet été, Crawford a maintenu un dossier de 4-5, une moyenne de 3,31 et un taux de ,907 lors des dernières séries éliminatoires.

Divorce prononcé entre Schneider et les Devils

Le gardien Cory Schneider en est un autre qui devra se trouver une nouvelle destination. Les Devils du New Jersey ont choisi de coupé les ponts avec Schneider et de s’inviter aussi à la course folle aux gardiens sur le marché des joueurs autonomes sans compensation qui s’ouvrira ce vendredi.

Tel qu'annoncé par l'équipe jeudi, les Devils ont effectivement choisi de soumettre le nom de Schneider au ballottage dans le but de procéder au rachat de son contrat. Le vétéran gardien de 34 ans avait encore deux saisons à écouler à son entente lui rapportant 6 millions $ par campagne. Avec ce rachat, les Devils auront un impact de 2 millions $ sur leur masse salariale pendant quatre ans.

La saison dernière, Schneider a participé à 13 matchs dans la Ligue nationale de hockey, affichant un dossier de 3-6-2 et une moyenne de buts alloués de 3,53.

Parmi les gardiens les plus en vue sur le marché des joueurs autonomes, Braden Holtby, Jacob Markstrom et Anton Khudobin suscitent de l’intérêt, tout comme Henrik Lundqvist et Crawford.

