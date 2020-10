Coup de feu tiré à Trois-Rivières et suspect arrêté : le BEI prend le dossier en main

Un suspect en fuite a été arrêté à Trois-Rivières, jeudi après-midi, au cours d’une opération policière en lien avec un ou des coups de feu tirés dans une résidence du secteur de Trois-Rivières-Ouest.

Contactée par l’Agence QMI quelques minutes après ces événements, la police de Trois-Rivières n’était pas en mesure de dire si le suspect avait été blessé lors de son arrestation ni si une personne avait été atteinte par arme à feu dans la résidence en question.

«L’individu, le suspect, a pris la fuite en voiture et a été intercepté sur le boulevard Saint-Jean en face du bureau de la SAAQ», a mentionné le sergent Luc Mongrain, ajoutant que des enquêteurs allaient se rendre sur les lieux et qu’un poste de commandement allait être déployé pour faire la lumière sur cette affaire.

Quelques minutes plus tard, le sergent Mongrain a indiqué que le dossier avait été transféré au Bureau des enquêtes indépendantes et qu’il ne pouvait donc plus répondre aux questions des médias.

Selon ce que l’Agence QMI a pu apprendre des appels ont été faits au 911 à 14 h 40 au sujet d’un coup de feu tiré dans la résidence de Trois-Rivières-Ouest. Il n’était pas clair si seulement un seul coup de feu ou plusieurs coups de feu ont été entendus.