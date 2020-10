Couverture des mesures d’hygiène: le RESSAQ demande à Québec de faire marche arrière

Le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) est mécontent que le gouvernement Legault ait mis fin à la bonification des dépenses de fonctionnement pour la couverture des mesures d’hygiène dans les ressources de type familial (RTF).

Selon le RESSAQ, la fin de cette mesure annoncée en août dernier est rétroactive au 30 juin dernier. L'organisme dit que cette décision «fragilise l’accès aux produits d’hygiène comme le désinfectant pour les mains», alors que le Québec est en plein cœur d’une deuxième vague de la maladie à coronavirus.

Le RESSAQ demande ainsi à Québec de faire marche arrière et de remettre en place la bonification des dépenses de fonctionnement pour la couverture des mesures d’hygiène. Selon l’organisme, il s’agit d’une question de santé et de sécurité pour les ressources sur le terrain ainsi que pour les usagers.

«Jusqu’à présent, nous avons su éviter le pire dans nos ressources de type familial, et ce, grâce à l’excellent travail de nos membres», a indiqué jeudi Hugo Légaré, président national du RESSAQ, par communiqué.

«Or, la fin de cette bonification combinée à la deuxième vague de la pandémie pourrait totalement miner nos efforts des derniers mois, a-t-il ajouté. Nos membres ont le cœur au ventre, mais sont épuisés et à risque. Nous demandons au gouvernement du Québec, et plus particulièrement au ministre de la Santé et des Services sociaux, de remettre urgemment en place cette bonification. Pour nous, le maintien des mesures sanitaires adéquates est essentiel, mais le gouvernement doit nous en donner les moyens.»

La bonification atteignait 20 % des dépenses de fonctionnement des RTF, qui sont des lieux de résidence adaptés.