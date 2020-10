COVID-19: le vaccin d’IMV à l’essai d’ici la fin de l’année

La compagnie IMV, enracinée à Québec et Halifax, espère commencer d’ici la fin de l’année l’essai clinique de son vaccin expérimental contre la COVID-19 sur les humains et pourra gagner un temps précieux en combinant les phases 1 et 2 de l’étude.

L’entreprise biopharmaceutique, qui se spécialise habituellement dans les immunothérapies contre le cancer, a été contrainte de revoir son calendrier, elle qui prévoyait d’abord inoculer son vaccin sur les premiers volontaires vers la fin de l’été ou au début de l’automne.

En consultation avec Santé Canada, il a été convenu qu’IMV devra terminer des études précliniques concernant la sécurité et la toxicologie avant d’entreprendre les essais cliniques.

Le plan initial prévoyait que ces études seraient livrées à temps pour le début de la phase 2. La plateforme DPX de la compagnie a déjà fait ses preuves dans des projets de recherche précédents, ce qui aurait permis de commencer la phase initiale sans attendre.

Les semaines perdues devraient être récupérées, car le programme d’étude mis à jour prévoit que les phases 1 et 2 pourront être combinées.

Dans le cadre de la première phase, le produit sera inoculé à 84 patients dans deux groupes d’âge (18-55 ans et 55 ans et plus). Dans le cadre de la deuxième, il sera testé sur quelque 600 personnes à travers le Canada.

Au bout du compte, l’entreprise estime que son vaccin contre la COVID-19, si les essais cliniques confirment son potentiel, pourrait faire l’objet d’une approbation d’urgence d’ici la mi-2021, comme c’était espérer.

IMV, dirigée depuis Québec et dont le laboratoire principal se trouve en Nouvelle-Écosse, a conclu une entente avec un partenaire mondial qui pourrait lui permettre de produire des millions de doses de son vaccin à partir de deux sites de production supplémentaires en Inde et en Europe.

L’entreprise pourra bénéficier d’un soutien gouvernemental supplémentaire de 5,4 millions de dollars, portant à 10 millions $ l’aide fédérale fournie dans son projet de vaccin contre le coronavirus.