Des combats expéditifs ?

Lorsqu’il a présenté son gala, Camille Estephan a parlé de qualité plutôt que de quantité. Il a raison parce que trois des meilleurs boxeurs de son écurie seront en action. Cependant, ils n’auront pas la meilleure opposition devant eux.

Et c’est assez simple à comprendre. En raison de la fermeture des frontières américaines, Eye of the Tiger Management a dû se concentrer sur des duels avec des adversaires canadiens. Ce fut une tâche complexe pour le «matchmaker» Stéphane Loyer.

Tout d’abord, peu de gens ont levé la main pour affronter David Lemieux, Arslanbek Makhmudov ou Lexson Mathieu. Ce n’est pas tout le monde qui souhaitait recevoir leurs coups de puissance.

Puis, les adversaires devaient être prêts à se confiner pendant un total de trois semaines s’ils acceptaient. Peu de boxeurs étaient enclins à accepter cette condition en raison de leur travail. C’est pour cette raison que nous aurons droit à trois combats plutôt que six ou sept comme c’était prévu au départ.

Il faut lever notre chapeau à Francy Ntetu, Dillon Carman et Tim Cronin qui ont décidé de relever le défi.

Lemieux (41-4, 34 K.-O.) en viendra aux coups avec Ntetu (17-3, 4 K.-O.) dans un duel à 168 lb. L’ancien champion du monde a encore des choses à prouver dans cette catégorie.

Lors de son premier essai, il a connu des hauts et des bas. Lemieux doit effacer une partie des doutes avec une performance dominante.

Il devra surtout bien gérer ses émotions après avoir promis sur les ondes de TVA Sports qu’il finirait le combat avant le 6e assaut. Sans quoi, il remettrait sa bourse à Ntetu.

Lemieux tentera de commencer le duel en force. C’est sa marque de commerce. Il va faire déferler une tempête sur Ntetu. Celui-ci va tenter de se déplacer comme il le peut et de surprendre le protégé de Marc Ramsay en contre-attaque.

Le gros point d’interrogation est la mâchoire de Ntetu. Il a perdu trois de ses quatre derniers combats par knock-out. Le poids de sa carrière et des nombreuses séances de sparring, dont celles avec Lemieux, pourraient peser lourd dans la balance.

Un choc de géants

Le résultat du duel entre Makhmudov (10-0, 10 K.-O.) et Carman (14-5, 13 K.-O.) sera sans équivoque. Il faut penser à un knock-out rapide. Ça va dépendre de la motivation de Carman.

Après sa belle victoire contre Simon Kean à Québec, l’Ontarien a offert deux performances décevantes. Il n’a pas fait preuve d’un grand courage en Russie contre Evgeny Romanov. Puis, lors du combat revanche contre Kean, il n’a jamais été dans le coup.

Que fera-t-il contre Makhmudov qui est un char d’assaut depuis ses débuts professionnels ? On a de la misère à croire qu’il sera compétitif. Sa mâchoire, qui n’est pas la plus solide chez les lourds, pourrait avoir de la difficulté à encaisser la force de frappe du représentant d’Eye of The Tiger Management.

Pour Makhmudov, c’est un combat de remise en forme. Il va s’en servir pour enlever la rouille qui s’est accumulée depuis son triomphe contre Samuel Peter en décembre dernier.

Le protégé de Marc Ramsay veut se garder actif au cas où le téléphone pourrait sonner au sud de la frontière dans les prochains mois. Il est prêt pour les dossiers plus sérieux chez les lourds.

Le jeune contre le vétéran

Dans le premier duel de la soirée, Lexson Mathieu (8-0, 7 K.-O.) affrontera l’Ontarien Tim Cronin (12-4-2, 3 K.-O.) pour le titre NABF des super-moyens.

Le boxeur de Québec est en pleine ascension, mais il a encore besoin de quelques combats d’expérience avant de cogner à la porte de l’élite mondiale. Celui contre Cronin en fait partie.

Avec ses habiletés, Mathieu ne devrait pas être inquiété par Cronin. Ce duel lui servira de remise en forme avant tout. On sera encore témoin de son grand potentiel.