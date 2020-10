[EN DIRECT] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

6h39 | Virus : un tribunal de Madrid rejette les mesures de confinement partiel, « nuisibles aux droits fondamentaux ».

AFP

Un haut tribunal de Madrid a rejeté jeudi le bouclage partiel de la capitale espagnole et de neuf communes voisines imposé par les autorités pour tenter de freiner la deuxième vague de COVID-19.

La justice « a rejeté la ratification (des mesures), car elles nuisaient aux droits et libertés fondamentales » des 4,5 millions d’habitants concernés par ce bouclage partiel entré en vigueur vendredi soir, a indiqué le tribunal dans un communiqué.

6h36 | COVID-19 : l’UE passe contrat aux É.-U. pour 500 000 doses de remdesivir.

Photo d'archives, AFP

La Commission européenne a annoncé jeudi avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique américain Gilead pour la fourniture de 500 000 doses de remdesivir, un antiviral autorisé dans l’UE pour traiter les malades du COVID-19.

« Aujourd’hui, nous garantissons l’accès au remdesivir pour le traitement de 500 000 patients qui en ont besoin », a annoncé la commissaire à la Santé Stella Kyriakides dans un communiqué.

« Grâce à nos marchés publics communs, nous donnons aux pays européens les moyens d’unir leurs forces et d’avoir accès aux équipements et aux médicaments essentiels », a-t-elle expliqué.

Le groupe Gilead produit le Veklury, la marque du remdesivir. L’accord annoncé par Mme Kyriakides prévoit la possibilité d’augmenter l’offre au-delà des 500 000 doses.

Tous les pays de l’UE, les pays membres de l’Espace économique Européen, le Royaume-Uni et six pays candidats (Albanie, Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Kosovo et Bosnie-Herzégovine) bénéficient de ces achats.

6h34 | Les autorités allemandes se sont alarmées jeudi d’un bond « préoccupant » des infections de Covid-19 et ont mis en garde contre une « propagation incontrôlée » du virus dans le pays, jusqu’ici moins touché que ses voisins.

AFP

6h25 | La Corée du Nord devrait faire étalage samedi de ses dernières technologies militaires lors d'un défilé géant à Pyongyang malgré la menace d'une épidémie qui a conduit le pays à fermer ses frontières il y a huit mois.

Photo AFP

0h00 | De nombreux Québécois vivent des moments d’angoisse en attendant parfois jusqu'à 15 jours les résultats de leur test dépistage de la COVID-19, une situation qui inquiète des experts, qui plaident l’importance d’obtenir des réponses rapides.

Photo Martin Alarie

0h00 | Les longs délais dans la transmission des résultats de dépistage de la COVID-19 poussent des centres de services scolaires à payer des firmes privées afin d’obtenir l’information plus rapidement pour leurs enseignants.

Photo d'archives, Simon Clark

À LIRE | La pandémie provoque la fermeture d’hôtels parmi les plus prestigieux du centre-ville de Montréal. Cette semaine, le Four Seasons et le Saint-Paul ont suspendu leurs activités, le temps de la crise, et trois autres n’ont jamais rouvert.

Photo Pierre-Paul Poulin

À LIRE | Les gyms et autres salles d’entraînement se retrouvent forcés de fermer leurs portes aujourd’hui, mais les centres d’escalade, eux, peuvent rester ouverts même s’ils ne nettoient pas leurs parois après chaque utilisation.

