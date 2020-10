Indonésie: affrontements et incendies dans des manifestations contre une loi sur le travail

Des milliers de manifestants ont mis le feu à des postes de police jeudi à Jakarta et dans plusieurs autres villes d’Indonésie, au cours de manifestations émaillées de violences contre une nouvelle loi qui réduit les droits des salariés.

Plusieurs dizaines de milliers d’Indonésiens ont manifesté dans les principales villes de l’archipel d’Asie du Sud-Est et ont affronté la police pour protester contre la nouvelle législation, dénoncée par les syndicats et les défenseurs de l’environnement.

La police a fait usage de gaz lacrymogène dans la capitale et procédé à plus d’un millier d’interpellations, a indiqué Yusri Yunus, le porte-parole de la police de Jakarta.

AFP

Parmi ces interpelés, qui ont tous été testés pour la COVID-19, « 34 se sont révélés positifs », selon le responsable, précisant qu’il seront isolés et testés à nouveau.

La police n’avait pas autorisé les manifestations, invoquant le risque de contamination par la COVID-19.

Quelque 13 000 membres des forces de sécurité avaient été déployés dans la capitale et autour pour empêcher l’arrivée de salariés et d’étudiants qui voulaient manifester devant le palais présidentiel et le Parlement.

Colère contre le parlement

Mais les jeunes ont franchi les barrages après des affrontements et ont convergé vers le centre de la ville. Faute de parvenir jusqu’au Parlement, certains ont détruit des bâtiments gouvernementaux, mis le feu à des postes de police routière et des arrêts de bus, ont observé des journalistes de l’AFP.

Dans plusieurs autres villes, les manifestants ont dirigé leur colère contre les parlements locaux, comme à Surabaya, Bandung et Makassar.

« Nous voulons que la loi soit annulée », a déclaré à l’AFP Muhammad Sidharta à Bandung, à l’ouest de l’île de Java. Cette législation « porte atteinte aux Indonésiens et pas seulement aux travailleurs comme moi ».

L’Indonésie a un code du travail relativement protecteur par rapport à d’autres pays d’Asie, avec un salaire minimum et des pénalités pour licenciements.

Le gouvernement espère que la nouvelle loi - appelée loi omnibus -, qui vise à réduire la bureaucratie en amendant des dizaines de lois existantes touchant à l’environnement, la fiscalité, le droit du travail et les normes environnementales, va favoriser les investissements étrangers alors que le pays s’apprête à entrer en récession.

Airlangga Hartarto, ministre coordonnateur des Affaires économiques, avait souligné en présentant le texte voté lundi que l’Indonésie « avait besoin d’une simplification, d’une synchronisation et de réduire les réglementations ».

Mais les syndicats de travailleurs et les groupes de défense de l’environnement ont dénoncé cette loi, qu’Amnesty International a qualifiée de « catastrophique » pour les salariés.

Ils protestent notamment contre une réduction des indemnités en cas de licenciement et un allègement des obligations des entreprises sur les contrats à long terme.

Les Indonésiens ont aussi largement exprimé leur colère en ligne sur les réseaux sociaux. Des hackers ont bloqué le site internet du Parlement et ont changé son nom pour le « Conseil des traîtres ».

Phelim Kine, responsable de l’organisation de protection de l’environnement Mighty Earth, a estimé que la nouvelle législation allait légitimer « la déforestation sans contrôle ».

