Le BAPE presse le gouvernement Legault de détailler son projet de troisième lien

Le BAPE consacré au tramway de Québec presse le ministère des Transports du Québec (MTQ) de préciser ses intentions quant au troisième lien d’ici demain (vendredi) midi.

Dans un courriel daté de mercredi et rendu public jeudi matin, le BAPE (Bureau d’audiences publiques sur l’environnement) rappelle que deux tracés sont toujours officiellement à l’étude pour le tunnel Québec-Lévis, même si le ministre François Bonnardel a indiqué, le 18 août, avoir «mis une croix définitive sur le tracé le plus à l’est».

«Veuillez confirmer que le tracé à l’étude reliant plus directement les centres-villes de Québec et de Lévis est désormais le projet privilégié par le MTQ. Veuillez également préciser si d'autres tracés demeurent à l'étude», prie le BAPE dans sa première question.

La seconde interrogation concerne l’arrimage projeté entre le troisième lien et le tramway. «Veuillez détailler les démarches entreprises et l'état d'avancement du projet [de troisième lien] en date ou avant le 7 octobre 2020, en précisant les liens avec le projet de construction d'un tramway à Québec», exige le BAPE.

Réponse rapide demandée

Les commissaires souhaitent recevoir une réponse d’ici le 9 octobre (vendredi) à 12h, «compte tenu de l’échéancier dont dispose la commission pour ses travaux», précisent-ils. En effet, le rapport du BAPE est censé être transmis au ministre de l’Environnement, Benoit Charette, d’ici le 5 novembre, soit dans moins d’un mois.

Les détails concernant le tunnel Québec-Lévis sont attendus depuis janvier 2020. À ce moment-là, le gouvernement Legault avait mentionné vouloir un tracé plus direct entre les deux centres-villes de Québec et de Lévis, et une place plus grande pour le transport en commun.