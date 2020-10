J’espère que Marc Bergevin ne lit pas trop les réseaux sociaux. J’espère surtout que les sœurs de Bergevin, qui sont profs de français, ne sont pas des abonnées de Facebook et Twitter. L’abominable : « le Canadien est fier de sélecter... » suscite des blagues et des commentaires qui peuvent être amusants parfois... mais qui sont surtout cruels.

Sur le coup, j’étais gêné d’entendre le vice-président d’une importante entreprise québécoise commettre cet épouvantable anglicisme. Mais je me suis dit que Bergevin ne parlait pas plus mal que Justin Trudeau. Les deux sont bilingues. Ils parlent une langue seconde.

Et puis, si Régis Lévesque a créé le verbe « promoter », Marc Bergevin peut s’offrir un néologisme lui aussi. Et avec « sélecter », on peut ajouter une « sélectition ».

PAUL WILSON A CONSULTÉ SES NOTES

Paul Wilson a regardé la bourde en direct. Quand il a entendu « sélecter », il n’en a d’abord pas cru ses oreilles. Mais ceux qui regardaient le repêchage en sa compagnie ont confirmé le « sélecter ». Il s’est dit que ça ne se pouvait pas, qu’il avait peut-être commis une erreur en préparant la phrase pour Bergevin. Il a retrouvé sa feuille et a constaté qu’à l’origine, Bergevin devait être fier... de sélectionner.

Ça peut arriver. Bergevin pense en anglais. To select et sélecter, on devine que ç’a crashé dans sa tête. Peut-être le stress. Que celui qui est sans péché...

Heureusement pour Bergevin, il n’aura pas à parler français souvent au cours des prochaines années puisque lui et son âme damnée, Trevor Timmins, boycottent depuis des lunes le talent québécois.

Mais il paraît que le CH a réussi le vol du siècle en repêchant le Tchèque Jan Mysak au 48e rang...

Mysak a été sélecté en deuxième ronde. Une bonne sélectition.