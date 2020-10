Lulu Hughes en duo avec Maka Kotto

Voilà un duo inattendu et réconfortant en pleine crise sanitaire. Lulu Hughes fait équipe avec l’ex-politicien et comédien Maka Kotto pour une reprise étonnante du classique What a Wonderful World.

La paire, soutenue notamment par Antoine Gratton qui signe les arrangements et la réalisation, appose de nouvelles couleurs sur cette chanson légendaire popularisée par Louis Armstrong, durant les années 1960, sans pour autant la dénaturer.

What a Wonderful World, qui sera disponible vendredi, a valeur de retour pour Lulu Hughes puisque c’est la première chanson qu’elle lance depuis qu’elle est en rémission d’un autre cancer.

Elle a récemment joint les rangs de la maison de disques Sphere Musique.