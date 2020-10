On croit parce que ça nous fait du bien, parce qu’on a besoin d’un absolu qu’on trouve dans une croyance.

Message à « Votre amie, Jacynthe »

Si vous le voulez bien, Louise, je vais m’adresser directement à Jacynthe qui vous décrivait ce matin le remède universel que représente le fait de croire, permettez-moi d’ailleurs de l’écrire en minuscule, en dieu.

Chère Jacynthe, votre texte est très bien écrit, si ce n’était le tutoiement que vous utilisez à l’endroit de Louise, qui représente pour moi une méconnaissance du français. Et là s’arrête, pour moi, le plaisir de vous lire, car je ressens clairement que je pourrais discuter de religion catholique avec vous pendant des heures, sans pouvoir vous faire changer d’idée, et c’est bien votre droit.

Toutefois, puis-je me permettre de vous conseiller de lire à propos du sujet en cause ? C’est à dire des livres sur les religions, la religion catholique en particulier, afin d’approfondir vos connaissances quant à ses origines. Entre autres, je vous suggère, même si ce ne sont pas des lectures faciles, mais combien instructives, De Jésus à Ben Laden ainsi que Traité d’athéologie, de Michel Onfray, un des grands philosophes de notre temps. Des œuvres certainement disponibles aux bibliothèques municipales de votre ville. Ce ne sont pas des lectures faciles, mais combien instructives !

Tiré du Traité d’athéologie : « Les trois monothéismes juif, chrétien et musulman, animés par une même pulsion de mort généalogique, partagent une série de mépris identiques : haine de la raison et de l’intelligence ; haine de la liberté ; haine de tous les livres au nom d’un seul ; haine de la vie ; haine de la sexualité, des femmes et du plaisir.

En lieu et place de tout ça, judaïsme, christianisme et islam défendent : la foi et la croyance, l’obéissance et la soumission, le goût de la mort et la passion de l’au-delà, l’ange asexué et la chas-teté, la virginité et la fidélité monogamique, l’épouse et la mère, l’âme et l’esprit. Autant le dire, la vie crucifiée et le néant célébré ! »

Je terminerai, Madame Jacynthe, en répondant à votre assertion « Avec Dieu, nous sommes entre bonnes mains. » La petite martyre de Granby l’était-elle, entre bonnes mains ? Les enfants autochtones déracinés par le clergé qui nous faisait la morale l’étaient-ils ? Tous les martyrisés des camps de concentration l’étaient-ils ?

En terminant : Comment un être infiniment bon et aimable peut-il créer l’imperfection ? Expliquez-moi comment une femme ayant enfanté comme Marie peut demeurer vierge. Utilisez vos capacités intellectuelles, diantre !

Jacques Nalis

Je ne contredis pas ce que vous tentez d’affirmer en citant Michel Onfray, puisque j’y adhère. Mais je vous souligne que la foi n’a rien à voir avec la raison. On croit parce que ça nous fait du bien, parce qu’on a besoin d’un absolu qu’on trouve dans une croyance. Ce qui est néfaste au plus haut point, cependant, ce sont les manipulations de ceux qui veulent nous imposer leurs croyances. Ce qui n’était pas le but de Jacynthe et qui était ma raison de publier sa lettre. Comme de publier la vôtre, d’ailleurs.