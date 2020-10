Organismes communautaires: LÉO pour lutter contre l’épuisement professionnel

Les travailleurs et bénévoles du secteur de l’économie sociale et de l’action communautaire peuvent bénéficier gratuitement du service LÉO, un programme d’aide psychologique.

L’annonce a été faite par le Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (CSMO-ÉSAC) à l’occasion de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales.

Le programme mis en place avec le soutien financier de la Fondation Lucie et André Chagnon au début de la pandémie s’adresse aux organisations collectives (OBNL et coopératives) et prend la forme de consultations gratuites et confidentielles.

«Alors que les lignes d'écoute ne suffisent plus à la demande au Québec et qu'un travailleur sur cinq du milieu communautaire affirme vivre de l'épuisement professionnel, LÉO répond à un grand besoin», a indiqué par communiqué Frédéric Lalande, président du CSMO-ÉSAC, jeudi.

Dans ce contexte de crise sanitaire, les travailleurs du secteur sont grandement sollicités pour fournir de services essentiels, allant de la sécurité alimentaire à l’aide à domicile pour aînés et handicapés en passant l’aide aux itinérants.

Depuis des mois, plus de 320 000 personnes réparties sur 16 590 organismes communautaires se sont mobilisées pour prendre soin du Québec, selon M. Lalande.

«C'est maintenant le temps de prendre soin d'eux», a plaidé Odette Trépanier, directrice générale du CSMO-ÉSAC.