Ovechkin et les Capitals se réjouissent de la sélection de Lapierre

Les Capitals de Washington tenaient vraiment à mettre le grappin sur l’attaquant Hendrix Lapierre, mardi soir, en première ronde du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Même s’il a dû céder un choix aux Flames de Calgary pour l’obtenir, le directeur général de Brian MacLellan est bien fier de son coup.

Devant initialement parler au 24e rang, les Capitals ont effectivement refilé leur choix de troisième tour aux Flames pour pouvoir grimper de deux places et sélectionner Lapierre au 22e échelon.

«Je sentais qu’il y avait d’autres équipes derrière qui voulaient essayer de faire la même chose que nous», a expliqué MacLellan au réseau NBC Sports.

«On aurait pu rester assis et attendre de voir s’il serait encore disponible pour nous. Mais nous sentions que nous devions être agressifs. Nous aimons beaucoup ce joueur. Les autres joueurs qui semblaient s’offrir à nous ne présentaient pas les mêmes avantages. Et il y avait la possibilité qu’une équipe juste avant nous mette la main dessus.»

«Peut-être que nous avons été trop agressifs. Mais on a eu le joueur et j’en suis heureux», a conclu MacLellan.

Félicité par son idole

En plus du DG, il y a le célèbre Alexander Ovechkin qui semblait heureux de l’arrivée du Québécois dans l’organisation. La vie fait bien les choses ici, car la nouvelle acquisition du club a grandi en admirant le numéro 8 et affichait fièrement les couleurs des «Caps» plus jeune.

«Félicitations à Hendrix et autres choix de l’équipe cette année. On se revoit bientôt», a écrit Ovechkin sur son compte Twitter en répondant à un message des Capitals concernant Lapierre sur cette plate-forme.

First time on twitter, I guess it’s for a good reason! 🤷🏼‍♂️ https://t.co/AFWZ75Oh8L — Hendrix Lapierre (@Lapiz92) October 8, 2020

Celui-ci a été le deuxième joueur québécois repêché au tour initial après Alexis Lafrenière, sélectionné par les Rangers de New York au premier rang.

Limité à 19 parties en 2019-2020 en raison d’une blessure aux vertèbres cervicales, Lapierre a marqué deux buts et totalisé 17 points avec les Saguenéens de Chicoutimi. Ses ennuis de santé l’ont fait considérablement reculer dans les intentions des recruteurs en vue du repêchage 2020.

L’attaquant a toutefois été en mesure de rebondir cet automne, lui qui a touché la cible trois fois et accumulé cinq points en seulement deux parties cette saison.