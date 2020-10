Pietrangelo, Hall et la valse des gardiens

Il n’y a rien de normal en 2020. Le 9 octobre remplace cette année le 1er juillet comme date d’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Avec la pandémie de COVID-19 et le plafond salarial qui restera stable pour probablement les trois prochaines saisons, les équipes de la Ligue nationale de hockey devraient logiquement jouer de prudence.

Mais il faut toujours écrire au conditionnel puisqu’on ne peut jamais prédire les intentions d’un propriétaire à la recherche d’un gros nom.

La cuvée 2020 n’a toutefois rien d’extraordinaire. Alex Pietrangelo est le plus gros poisson disponible. Et de loin. Le défenseur des Blues de St. Louis a encore l’aplomb d’un réel numéro un à la ligne bleue.

Après Pietrangelo, il y a l’ailier Taylor Hall et le défenseur Torey Krug. Ensuite, il sera intéressant de suivre le marché des gardiens.

L’Avalanche du Colorado, les Flames de Calgary, les Oilers d’Edmonton, les Hurricanes de la Caroline, le Wild du Minnesota et les Canucks de Vancouver (s’ils perdent Jacob Markstrom) chercheront à s’améliorer à cette position.

LES GROS NOMS

Alex Pietrangelo

Défenseur | 30 ans

Photo d'archives, AFP

52 points (16 b, 36 p) en 70 matchs

Salaire en 2019-2020 : 6,5 M$

Salaire projeté : Plus de 8,5 M$

Pietrangelo est le joueur le plus attrayant sur le marché, peu importe la position. Il a gagné la coupe Stanley avec les Blues en 2019. Sur le plan offensif, il est un modèle de constance avec quatre saisons d’affilée de plus de 10 buts et plus de 40 points. L’Ontarien est aussi très fiable dans son territoire. Un défenseur numéro un.

Taylor Hall

Ailier gauche | 28 ans

Photo d'archives, AFP

52 points (16 b, 36 p) en 65 matchs

Salaire en 2019-2020 : 6 M$

Salaire projeté : Plus de 8 M$

Hall est un gros nom. Premier de classe du repêchage de 2010 par les Oilers, ancien gagnant du trophée Hart en 2018 avec les Devils. Mais il n’a jamais gagné. Son expérience en séries se limite à 14 matchs, dont 9 cette année dans une formule inusitée.

Torey Krug

Défenseur | 29 ans

Photo d'archives, AFP

49 points (9 b, 40 p) en 61 matchs

Salaire en 2019-2020 : 5,25 M$

Salaire projeté : Plus de 7 M$

Un défenseur offensif, un bon patineur. Il n’est pas le plus imposant à 5 pi 9 po et 186 lb, mais il n’a pas peur du jeu physique. Originaire du Michigan, Krug pourrait écouter une généreuse proposition de Steve Yzerman, des Red Wings.

LES GARDIENS

Jacob Markstrom

30 ans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

23-16-4 | 2,75 | ,918 | 2 JB

Salaire en 2019-2020 : 3,667 M$

Salaire projeté : 5 à 6,5 M$

Jim Benning et les Canucks négocieront avec lui jusqu’à la dernière minute. À 30 ans, Markstrom est enfin arrivé à maturité et il a l’étoffe d’un bon gardien numéro un. Antoine Roussel l’a identifié comme joueur le plus utile chez les Canucks cette saison.

Braden Holtby

31 ans

Photo d'archives, Ben Pelosse

25-14-6 | 3,11 | ,897 | 0 JB

Salaire en 2019-2020 : 6,1 M$

Salaire projeté : 3 à 5 M$

Holtby a perdu de son lustre. Le gagnant de la coupe Stanley en 2018 sort d’une saison difficile à Washington. Avant ça, il avait connu cinq saisons d’affilée de 30 victoires ou plus. Les Flames et les Oilers pourraient faire de l’œil à ce gardien de Lloydminster, en Saskatchewan.

Anton Khudobin

34 ans

Photo d'archives, AFP

16-8-4 | 2,22 | ,930 | 0 JB

Salaire en 2019-2020 : 2,5 M$

Salaire projeté : 3 à 4,5 M$

Khudobin a mené les Stars à une participation à la finale de la Coupe Stanley. Le Kazakh n’est plus jeune, il n’a pas la plus belle technique, mais il bloque encore des rondelles.

Henrik Lundqvist

38 ans

Photo d'archives, Ben Pelosse

10-12-3 | 3,16 | ,916 | 1 JB

Salaire en 2019-2020 : 8,5 M$

Salaire projeté : 1 à 2 M$

Racheté par les Rangers de New York, le « roi Henrik » aimerait poursuivre sa carrière. Les Capitals de Washington pourraient devenir sa prochaine destination dans un rôle de mentor pour Ilya Samsonov.

Corey Crawford

35 ans

Photo d'archives, AFP

16-20-3 | 2,77 | ,917 | 1 JB

Salaire en 2019-2020 : 6 M$

Salaire projeté : 2 à 4 M$

En santé, Crawford reste un gardien fiable. Mais il a maintenant 35 ans. Il a l’expérience des séries avec deux conquêtes de la coupe Stanley à Chicago.

LES ATTAQUANTS

Craig Smith

Ailier droit | 31 ans

Photo d'archives, Martin Chevalier

31 points (18 b, 13 p) en 69 matchs

Salaire en 2019-2020 : 4,25 M$

Salaire projeté : 2,5 à 3,5 M$

À ses trois dernières saisons à Nashville, Smith a marqué 18, 21 et 25 buts. Il peut encore être utile en supériorité numérique.

Mike Hoffman

Ailier droit | 30 ans

Photo d'archives, AFP

59 points (29 b, 30 p) en 69 matchs

Salaire en 2019-2020 : 5,188 M$

Salaire projeté : 5 à 6,5 M$

Un marqueur. Sans la pandémie, il aurait atteint le plateau des 30 buts pour la deuxième saison d’affilée en Floride. Il y a toutefois des doutes sur son caractère et son intensité.

Evgenii Dadonov

Ailier droit | 31 ans

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

47 points (25 b, 22 p) en 69 matchs

Salaire en 2019-2020 : 4 M$

Salaire projeté : 4 à 5 M$

Depuis son retour de la KHL en 2017-2018, Dadonov a connu trois bonnes saisons en Floride avec 65, 70 et 47 points. L’an dernier, il a marqué 11 de ses 25 buts en avantage numérique.

Tyler Toffoli

Ailier droit | 28 ans

Photo d'archives, AFP

44 points (24 b, 20 p) en 68 matchs

Salaire en 2019-2020 : 4,6 M$

Salaire projeté : 4 à 5 M$

À 28 ans, Toffoli est encore relativement jeune. Il a profité de son départ de Los Angeles l’an dernier pour retrouver sa touche offensive avec les Canucks. En 10 matchs à Vancouver, il a récolté 10 points.

LES DÉFENSEURS

Tyson Barrie

29 ans

Photo d'archives, AFP

39 points (5 b, 34 p) en 70 matchs

Salaire en 2019-2020 : 5,5 M$

Salaire projeté : 4 à 6 M$

Un défenseur avec une mentalité offensive. À ses cinq dernières saisons, il a toujours terminé avec un dossier négatif dans les plus et moins.

Kevin Shattenkirk

31 ans

Photo d'archives, AFP

34 points (8 b, 26 p) en 70 matchs

Salaire en 2019-2020 : 1,75 M$

Salaire projeté : 2 à 3,5 M$

Shattenkirk a relancé sa carrière avec le Lightning. Il cadrait parfaitement dans cette équipe dans un rôle de cinquième défenseur. Il peut encore aider en supériorité numérique et il reste un bon meneur.