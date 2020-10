Postes Canada anticipe des retards pour les Fêtes

Même s’il reste encore plusieurs semaines avant la période des Fêtes, Postes Canada anticipe d’importants retards dans la livraison des colis.

Jeudi, l’organisation a publié un communiqué à travers le pays demandant aux consommateurs, si possible, de débuter leurs emplettes des Fêtes plus tôt cette année afin d’éviter un engorgement du réseau comme au printemps dernier alors que les délais de livraison avaient explosé.

Il faut dire que depuis le début de la pandémie, plusieurs Québécois ont adopté le magasinage en ligne. D’ailleurs, selon un sondage réalisé pour Postes Canada en juin, 48 % des consommateurs canadiens comptent dépenser principalement ou exclusivement en ligne pendant les Fêtes.

Postes Canada affirme mettre en place différentes mesures afin de limiter le plus possible les impacts de la hausse des commandes en ligne. La direction prévoit notamment embaucher 4000 saisonniers temporaires et ajouter 1000 véhicules à son parc à travers le pays.

Postes Canada souhaite aussi ajouter des emplacements de ramassage de colis dans certaines localités canadiennes ainsi que prolonger les heures d’ouverture de ses bureaux de poste.

«Compte tenu des volumes prévus, l’ajout de la hausse habituelle de colis des Fêtes risque de surcharger le réseau et de causer d’importants retards», a prévenu dans un communiqué la société d’État.

«Pour aider les Canadiens à éviter d’être déçus et pour appuyer les entreprises du pays, nous leur demandons de changer leurs habitudes et de faire leurs achats des Fêtes plus tôt. Cela permettra de répartir les volumes prévus et d’éviter l’engorgement du réseau à Noël», poursuit-elle.

