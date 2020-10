Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 9 octobre:

«La vérité sur l’affaire Harry Quebert»

Les deux premiers épisodes de la série basée sur le roman à succès du même titre signé Joël Dicker. Alors que le renommé écrivain américain Harry Quebert (Patrick Dempsey) se voit accuser d’un meurtre, un de ses anciens étudiants (Ben Schnetzer) se lance à sa défense.

Vendredi, 12 h, ARTV.

«La fosse aux lions»

Comédie politique qui permet à Rob Lowe d’incarner Paul Turner, un homme qui sait comment gérer efficacement les crises. Il aura de bons mandats à relever, lui qui devra aider un gouverneur et un sénateur respectivement aux prises avec des scandales impliquant une stagiaire et une masseuse.

Vendredi, 18 h, Prise 2.

Course à la chefferie du PQ

Paul Larcoque, Mario Dumont, Emmanuelle Latraverse, Mathieu Bock-Côté et Stéphane Bédard seront réunis pour dévoiler et analyser les résultats de la course à la chefferie du Parti québécois. Qui de Sylvain Gaudreault, Guy Nantel, Paul St-Pierre Plamondon ou Frédéric Bastien succédera à Jean-François Lisée?

Vendredi, 19 h, LCN.

«Ça finit bien la semaine»

Julie Bélanger et José Gaudet accueillent Caroline Néron pour parler de son retour à la chanson et à la musique, Lara Fabian et Jean-Philippe Dion abordent la fraude dont la chanteuse a été la cible, alors que l’auteur Simon Boulerice dévoile une étonnante phobie.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Bonsoir bonsoir!»

Pour son rendez-vous hebdomadaire, Jean-Philippe Wauthier plonge notamment en humour avec Michel et Alexandre Barrette, s’intéresse à la musique grâce au nouveau clip à message de Renée Wilkin et reçoit les suggestions week-end de Luc et Mélissa de «La famille est dans le pré».

Vendredi, 20 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Coups de food»

La nouvelle saison de découvertes culinaires avec Sébastien Benoît s’amorce aussi aux côtés de la comédienne Sophie Cadieux. Le temps est donc venu de parcourir le quartier montréalais Hochelaga-Maisonneuve, de s’arrêter à divers endroits et de relever un défi gustatif: croquer dans un crabcake.

Vendredi, 22 h, Zeste.

«Être Llewyn Davis»

Comédie dramatique et musicale des frères Coen avec Oscar Isaac dans le rôle-titre : celui d’un passionné de musique folk qui n’arrive pas à vivre de son art. Au début des années 1960, dans le Greenwich Village de New York, il mène sa vie à sa façon tout en essuyant les critiques.

Vendredi, 23 h, Télé-Québec.