Un commerce emblématique victime de la bureaucratie ?

Un litige sur l’affichage commercial fait rage à Deschambault-Grondines, dans Portneuf, alors que le conseil municipal veut forcer le magasin général ouvert depuis 1866 à repeindre une murale publicitaire illégale.

Après deux ans de débat et une pétition de plusieurs centaines de signatures pour le maintien de la murale, la Municipalité se montre toujours inflexible avec le commerce historique.

Le magasin général Paré, qui appartient à la même famille depuis cinq générations, est aujourd’hui dirigé par Samuel Hamelin.

Ce dernier déplore l’attitude intransigeante des élus qui refusent toute dérogation au règlement. La dimension et le positionnement seraient en cause.

M. Hamelin admet toutefois avoir réalisé le projet sans détenir le permis nécessaire en 2018.

« C’est vrai. On n’a pas demandé de permis parce qu’ils n’auraient pas accepté. Ils sont réticents au changement et sans aucune ouverture aux idées de la population. Ça fait des années qu’on se bat pour améliorer l’affichage de nos commerces », explique M. Hamelin.

Longue bataille

Sans révéler le montant exact, le propriétaire a dépensé quelques milliers de dollars pour obtenir une œuvre dans le style du 19e siècle.

Il s’attendait à une amende pour l’infraction, mais pas au retrait forcé de la murale.

« Je suis capable de reconnaître mes torts, mais d’enlever cette œuvre d’art qui est devenue un emblème local, c’est incroyable. Quand c’est de bon goût, pourquoi se lier les mains comme ça ? » s’interroge-t-il.

Face à un dernier ultimatum en pleine pandémie, M. Hamelin a finalement décidé de recouvrir la murale en attendant le printemps 2021.

L’artiste qui a réalisé la murale est également furieux de la position ferme des élus.

« C’est une belle job de deux jours qui me tient à cœur. Honte sur le conseil municipal et la réglementation de Deschambault-Grondines ! » a lancé mercredi le lettreur Pierre Tardif.

Selon lui, la murale s’harmonise très bien avec l’environnement du village.

« Personne ne s’est opposé à ça et la Ville ne fait qu’abuser de son pouvoir. Il n’y a pas eu de plainte et tout le monde trouve ça extraordinaire », termine M. Tardif, fier de son travail.

Par équité

Pour sa part, le maire de Deschambault-Grondines précise que la beauté de la murale n’est pas un critère dans cet affrontement.

« On est le seul village-relais entre Québec et Trois-Rivières et nous avons quatre fleurons. Notre réglementation en urbanisme est assez sévère et elle existe pour tout le monde. Il n’y a jamais eu de demande de permis. On est fier de ce magasin, mais par équité, on ne peut pas autoriser ça. Dans l’évaluation, la beauté n’est pas un critère. Qui va juger de ça ? » affirme Gaston Arcand.

Pour la Municipalité, l’unique solution semble désormais de repeinturer le mur. « Absolument », répond le maire Arcand.