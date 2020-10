Une belle histoire

Il n’y a pas que la crise d’Octobre 1970 qui fête ses 50 ans cet automne. Première – et unique – voiture québécoise produite en série, La Manic célèbre également cet anniversaire, nous rappelle un documentaire du Club illico.

Julien Amado

Mis en ligne le mois dernier, le reportage retrace la courte mais riche histoire du véhicule, fruit des ambitions de Jacques About. Pendant une heure, le journaliste au Guide de l’auto Julien Amado nous ramène entre 1969 et 1971 par l’entremise d’images d’archives et d’entrevues avec plusieurs témoins et acteurs importants de l’audacieux projet.

Jacques About étant décédé en 2013, Amado n’a pas pu discuter avec l’amateur d’automobiles. Il s’est toutefois entretenu avec son ex-épouse, son fils et son partenaire d’affaires.

Amado a également rencontré le député conservateur Gérard Deltell, un passionné de voitures qui s’est récemment acheté deux Manic GT en l’espace d’un mois.

Sans amertume

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, La Manic n’a rien d’un documentaire sombre ou dépressif. Certes, on brosse le portrait d’un échec, mais chaque intervenant raconte la chronologie des événements avec beaucoup de plaisir. Comme dirait Gérard Deltell dans le documentaire : « Ce n’est pas parce que l’histoire finit mal qu’elle n’est pas belle. »

En entrevue au Journal, Julien Amado fait écho aux propos du politicien.

« Les gens avec qui j’ai parlé, personne n’était amer, personne ne m’a dit qu’il n’avait pas envie d’en parler. Tout le monde était ravi d’en parler. Ils avaient tous un regard bienveillant sur l’aventure qu’ils ont vécue à l’époque. »

Grand public

Selon Julien Amado, La Manic ne s’adresse pas exclusivement aux amateurs de véhicules. Bien qu’il accompagne un article d’une quinzaine de pages dans Le guide de l’auto, le documentaire ratisse large.

« J’ai voulu faire quelque chose de grand public, insiste Julien Amado. J’ai voulu expliquer le contexte de l’époque, avec l’Expo universelle de Montréal de 1967, le discours de Charles de Gaulle, la Révolution tranquille...

« Dans l’imaginaire collectif, la fin des années 1960, c’est une période un peu bénie, poursuit le journaliste. Quand les baby-boomers m’en parlent, c’est toujours avec des étoiles dans les yeux. »

La pandémie de COVID-19 n’a pas trop chamboulé les tournages du documentaire, lesquels ont commencé en novembre 2019 et ont pris fin en juillet.

► La Manic est offert sur Club illico.

