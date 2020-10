Véhicules électriques : Ottawa verse 295 millions $ pour une usine de Ford

Le gouvernement fédéral investira 295 millions $ dans un projet de conversion d'une usine de montage du constructeur automobile Ford située à Oakville, en Ontario, afin qu'elle se consacre à la fabrication de véhicules électriques à batterie.

Pour en faire l'annonce, le premier ministre Justin Trudeau était en présence – physique et virtuelle – du président et chef de la direction de Ford, Dean Stoneley, de plusieurs ministres fédéraux et de son vis-à-vis ontarien Doug Ford.

Le budget total du projet est estimé à 1,8 milliard $. La contribution du gouvernement ontarien est équivalente à celle du fédéral, c’est-à-dire à 295 millions $.