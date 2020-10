10 voyages à garder sur sa «bucket list», selon Lonely Planet

Passez-vous des heures à fantasmer sur vos prochains voyages ou essayez-vous plutôt d’éviter d’y penser? Si vous êtes de ceux qui entretiennent de l'espoir, sachez que Lonely Planet vient de publier la nouvelle édition de son Ultimate Travel List, un beau livre qui regroupe les 500 meilleures expériences à vivre aux quatre coins du monde.

Sur son blogue , Lonely Planet divulgue le top 10 de cette «bucket list» et invite les gens à commencer à planifier leurs prochaines aventures, en vue du jour où il sera à nouveau sécuritaire de voyager.

Même si certains pays commencent à rouvrir leurs frontières, le gouvernement du Canada déconseille toujours les voyages non essentiels à l'étranger en raison de la pandémie de COVID-19.

Voici les 10 expériences les plus incontournables du monde, selon Lonely Planet (LP):

1. Explorer Pétra, en Jordanie

Autrefois capitale des Nabatéens, Pétra est une cité du désert vieille de 3000 ans dont les édifices finement sculptés dans la pierre et l’incroyable canyon fascinent les voyageurs depuis des décennies. Comme le rappelle LP, le site fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde votées en 2007.

2. Visiter les îles Galápagos, en Équateur

C’est pour leur faune unique au monde, incluant des iguanes gigantesques et des tortues centenaires, que ces îles méritent d’être découvertes. Les auteurs de Lonely Planet notent que l’écotourisme s’y est développé ces dernières années, et qu’on y trouve désormais un aéroport «vert» alimenté à l’énergie solaire et éolienne.

3. Découvrir le parc national Uluru-Kata Tjuta National, en Australie

Le centre de l’Australie est un désert rouge, aride et fascinant où se trouvent des formations rocheuses comme le rocher Uluru et les monts Kata Tjuta. Ces lieux ne sont pas seulement beaux, précise LP, ils sont aussi hautement sacrés pour le peuple aborigène Anangu.

4. Faire un safari dans le delta Okavango Delta, au Bostwana

Ce delta extrêmement riche de vie, qui fait pas moins de 20 000 km2, est un lieu de safari très prisé, mais aussi très «sélect», explique LP, puisque le nombre de visiteurs y est limité dans le but de protéger l’environnement. On peut l’explorer en pirogue, en bateau à moteur ou en véhicule 4x4.

5. Voir les geysers et les grizzlis dans le parc national Yellowstone, aux États-Unis

Situé principalement dans l’État du Wyoming, ce parc abrite 60% des geysers du monde, précise Lonely Planet, ainsi que de nombreux bisons, loups, ours et wapitis, sans compter des forêts, des montagnes et des canyons spectaculaires.

6. Se rendre au lac Bled, en Slovénie

À en croire LP, ce lac des Alpes juliennes est digne d’un tableau, avec ses eaux claires et ses châteaux et vestiges du Moyen Âge. Lieu de pèlerinage pendant des siècles, on s’y rend aujourd’hui pour marcher, faire du vélo, se baigner et s’en mettre plein les yeux.

7. Admirer les chutes Iguazú, à la frontière du Brésil et de l’Argentine

Au milieu de la forêt tropicale, les chutes d’Iguazu sont un exemple magnifique de la force de la nature, décrit Lonely Planet sur son site. S’étendant sur près de 3 km – et sur deux pays –, elles font partie d’un parc national de 676 km2.

8. Se recueillir aux temples d’Angkor, au Cambodge

Composé de 1000 temples et sanctuaires, le site d’Angkor «suscite l’admiration chez tous ceux qui les voit», croit LP. C’est particulièrement le cas de son temple principal, Angkor Wat, considéré comme le plus grand édifice religieux au monde.

9. «Flotter» sur le salar d’Uyuni, en Bolivie

Avec ses 10 582 km2, le salar d’Uyuni est le plus grand désert de sel du monde. Blanc et craquelé lorsqu’il est asséché, il devient brillant comme un miroir après la pluie, explique Lonely Planet. Il est perché dans les Andes, à 3653 m d’altitude.

10. Faire un trek sur le circuit de l'Annapurna, au Népal

Rizières, sommets enneigés, paysages rocailleux, pâturages ou petits villages: selon LP, la région de l’Annapurna est un paradis pour les trekkeurs et les randonneurs, puisqu’elle offre des parcours et des décors variés.