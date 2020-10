DUFRESNE (née GAGNON)

Huguette



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 4 octobre 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Madame Huguette Dufresne, épouse de feu Gaston Dufresne.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Bruno (Nathalie), Marie-Josée (Sylvain), ses petits-enfants Alexie, Ann-Érika, Maxime, Maélie, Victoria, David et Francis, son arrière-petit-fils Hayden, ses soeurs, Jacqueline et Monique (Gilles), son frère, Serge (Pierrette) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 17 octobre 2020 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 16h00 en salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison Victor-Gadbois ainsi que le CLSC des Seigneuries pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Huguette Dufresne.