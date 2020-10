BILODEAU, Lise



Au CHSLD Manoir Trinité, le 27 septembre 2020, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Lise Bilodeau, épouse de monsieur Serge Ménard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Suzanne), Claude, et Michelle (Cyrice), ses petits-enfants Alexandrine, Antoine, Benjamin ainsi que Luc et son arrière-petit-fils Nathan, ses beaux-frères et belles-soeurs Gérard (Louisette), Huguette, Denis (Francine) et Francine, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.Compte tenu de la pandémie en cours au Québec, les funérailles seront remises à une date ultérieure.En mémoire de Lise et en guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don à la Société Alzheimer Canada.