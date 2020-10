COVID-19: la situation se détériore à Drummondville

La situation se détériore de jour en jour dans la MRC de Drummond, qui a ajouté 37 nouveaux cas de COVID-19 à son bilan vendredi. À moins d’un revirement de situation, la région risque de demeurer en zone rouge longtemps.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, s’inquiète pour l’économie de sa ville depuis qu’elle est passée en zone rouge. Il assure toutefois que l’administration municipale va trouver des moyens de venir en aide aux commerces touchés.

Depuis que Québec et Montréal sont en zone rouge, les restaurants de Drummondville sont presque vides. À partir de samedi soir à minuit, même la clientèle locale ne pourra pas y manger un repas à l’intérieur.

«On se tourne vers la livraison et les commandes pour emporter, mais on perd de l’argent. On le fait uniquement dans le but de garder un lien avec la clientèle», a souligné le propriétaire du restaurant Scores de Drummondville, Costa Papacostas.

«Moi je suis chanceuse parce que je vais servir les clients au comptoir, mais plusieurs de mes collègues vont perdre leur emploi temporaire, ce n’est pas facile à vivre», a ajouté Mégane Lemyre, serveuse à ce même restaurant.

Malgré le passage de Drummondville en zone rouge, les matchs prévus vendredi soir et samedi après-midi au Centre Marcel-Dionne vont avoir lieu. Les visiteurs, les Foreurs de Val d’Or, proviennent d’une zone jaune.

«La Ligue de hockey junior majeur du Québec nous a avisé que nous pouvions et devions tenir les matchs, alors on va de l’avant», a déclaré David Bois, directeur des opérations chez les Voltigeurs de Drummondville.

«Effectivement les mesures entrent en vigueur mardi à minuit, c’est pour laisser le temps aux équipes et aux personnes de se préparer, a expliqué la directrice de la Santé publique de la Mauricie-Centre-du-Québec, Marie-Josée Godi. C’est aux Voltigeurs de prendre leurs responsabilités parce qu’on est tous embarqués dans cette pandémie et il faudrait faire preuve de solidarité pour limiter la transmission du virus à tous les niveaux.»