COVID-19: une période de grâce pour Shawinigan

Shawinigan résiste au rouge, mais les citoyens ne se font pas d'illusions, et les restaurateurs souhaitent profiter d'une période de grâce.

Les citoyens de Shawinigan profitent de cette période en zone orange, s'attendant à basculer en alerte maximale dans les prochains jours, d'autant plus que Trois-Rivières est déjà en zone rouge.

Pour les restaurateurs dont les salles à manger sont toujours ouvertes, ces quelques jours de grâce peuvent être les bienvenus, particulièrement à l'aube d'un long congé de trois jours.

«Là, on a un frigo qui est plein, on a des bières qui sont fraîches. Si on a quelques jours de plus, on peut prévoir», a souligné le directeur général du Trou du diable, Mathieu Richard.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, considère aussi que chaque journée de gagnée est une bonne nouvelle.

Attendre en zone orange peut toutefois amener aussi son lot d'incertitudes.

«Il faut faire des commandes, mais nos commandes en surplus vont rester là si on tombe en zone rouge mardi. On est vraiment dans le néant. C'est plate un peu pour ça, parce qu'on n'a pas d'aide tant qu'on n'est pas en zone rouge», a mentionné pour sa part le copropriétaire du restaurant La Pointe à Bernard, Mathieu Boissonneault.