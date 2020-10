Dans la rue: une vidéo pour sensibiliser sur l’itinérance jeunesse

L’organisme Dans la rue a annulé l’événement annuel «Une nuit dans la rue» en raison de la pandémie de la COVID-19 et lancé, à la place, une vidéo montrant l’adaptation de ses services dans un contexte de crise sanitaire.

La vidéo mise en ligne jeudi vise à sensibiliser l’opinion publique sur les problèmes de l’itinérance jeunesse.

Les fonds amassés dans le cadre de la diffusion de la vidéo serviront à appuyer les services essentiels offerts aux jeunes en situation d’itinérance et de précarité, a indiqué l’organisme dans un communiqué, jeudi.

«Chez les jeunes en situation d’itinérance, la détresse est déjà extrêmement répandue», a admis Cécile Arbaud, directrice générale de l’organisme.

«Si on laisse tomber une génération, on laisse tomber sa communauté. Une communauté qui ne s’occupe pas de ses enfants et de ses jeunes, c’est une communauté sans âme», a affirmé pour sa part Denis Coderre, porte-parole de Dans la rue.

Malgré la suspension de certains programmes, l’organisme fondé en 1988 continue d’accueillir des jeunes à la Roulotte, au centre du jour, à l’École Emmet-Johns, au Bunker de l’hébergement d’urgence et dans ses appartements.

«Depuis le début de la pandémie, on a décidé de garder les services essentiels ouverts, c’est-à-dire d’offrir des repas, de l’hébergement et un accompagnement psychosocial», a ajouté Mme Arbaud.