Deuxième vague: les hôteliers «en détresse» manifesteront mardi à Québec

Désespérés par la crise qui les frappe de plein fouet, les hôteliers de la capitale se réuniront devant l'Assemblée nationale mardi pour lancer un cri du coeur.

La pandémie a affecté de façon importante les hôteliers de la région. Le Journal écrivait d'ailleurs mardi que deux d'entre eux — le Manoir du Lac Delage et le Clarendon — allaient fermer leurs portes temporairement en raison de l'affluence trop faible. Vendredi, c'était au tour de l'hôtel Le Capitole d'annoncer une suspension de ses activités.

Vendredi, les hôteliers ont annoncé la tenue d'une manifestation pour faire entendre leur message et «leur profonde détresse». «Les hôteliers et tous les propriétaires d’établissements d’hébergement, de par leur profession et leur formation, sont habituellement des gens discrets et conciliants. Pour qu’ils en viennent à se regrouper pour dénoncer publiquement la situation, c’est qu’ils sont vraiment en crise et qu’ils se sentent abandonnés», fait valoir l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ), par voie de communiqué.

La mobilisation se tiendra mardi devant l’Assemblée nationale, à 10h. «Plus d’une centaine d’entre eux poseront un geste symbolique pour dénoncer la catastrophe qu’ils vivent et pour interpeller fermement le gouvernement Legault.»

Les hôtels de la région ont dû faire face à une baisse draconienne de leur occupation, depuis le début de la pandémie, qui a affecté durement tout le secteur du tourisme. Ils sont plusieurs à avoir subi des annulations en série et à avoir dû mettre à pied du personnel.

Selon l'AHRQ, le taux d’occupation moyen des établissements se situait en septembre à 19,2 %, alors qu’il se chiffre habituellement à 65 % à cette période de l’année.