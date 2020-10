BÉLEC, Shirley



À l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 1er octobre 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Shirley Bélec, épouse de feu monsieur Philippe Fauteux.Elle était la mère de Marc et feu Cynthia (Marcel St-Antoine) ainsi que la grand-maman de Philippe. Elle était également la soeur de Clara et Anney ainsi que de Yvan, Louis-Philippe et Daniel et la belle-soeur de Carol Fauteux et André Fauteux.Outre les membres de sa famille immédiate, elle laisse aussi dans le deuil ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.