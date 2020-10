Guillaume Lambert et Florence Longpré, un duo parfait!

Les comédiens Guillaume Lambert et Florence Longpré, qui ont travaillé ensemble sur la série «Like-moi!», planchent actuellement sur un projet télévisuel destiné à Club illico. Dans la série «Audrey s’est réveillée», on suivra les aventures d’une jeune femme qui émerge d’un coma après 15 ans. Les auteurs nous parlent de ce beau projet qui les unit.

Guillaume et Florence, comment est né ce projet de série?

GUILLAUME: Florence et moi, on a développé une grande complicité au fil des années, entre autres grâce à «Like-moi!», et on avait envie de collaborer sur un autre projet. Cette série est donc la fusion de nos deux univers: un croisement entre «L’âge adulte» et «M’entends-tu?». Ça donne tout de même quelque chose de nouveau, vu le «clash» causé par le mélange de nos deux plumes.

FLORENCE: Il y aura un aspect très humoristique, voire un peu niaiseux, dans cette série, mais on a tout de même les sentiments et le côté humain des personnages à cœur. Nous avons un réel désir de mettre en scène une personne qui vit avec un handicap et qui revient à la vie après une quinzaine d’années. Ce nouveau projet est né à la suite d’un autre truc qui était un peu tombé dans la bouette à nos débuts, il y a quelques années. C’est donc notre revanche, puisque nous n’avons jamais abandonné l’idée de travailler ensemble!

Comment avez-vous eu l’idée de cette jeune fille qui sort d’un coma après 15 ans?

F.: C’est assez inusité, un coma qui dure si longtemps, mais on a tout de même décidé d’explorer l’idée. Ce qui arrive à notre personnage, c’est qu’elle se réveille, mais que son corps n’a pas suivi. Elle en est donc prisonnière. C’est un sujet très profond qui explore une peur que plusieurs d’entre nous avons: celle d’être coincé dans son propre corps.

G.: Cette idée permet aussi d’explorer le concept du coma, qui est encore plutôt mystérieux pour plusieurs. Audrey, notre personnage, vit le décalage entre l’époque où elle a eu son accident et celle dans laquelle elle se réveille. Elle s’endort adolescente et se réveille dans la trentaine. Disons que c’est un choc! Le monde et son entourage ont beaucoup changé en 15 ans... Ça donne lieu à des situations bouleversantes, mais aussi fort cocasses. C’est un terrain de jeu inspirant!

Parlez-moi de votre façon de travailler à deux...

G.: C’est une collaboration assez fluide. Il y a toujours beaucoup d’improvisation, puisque c’est un univers que nous connaissons bien. On se lance des idées et on improvise autour de ça. De plus, on dirait que les personnages nous nourrissent et nous amènent à écrire pour eux. C’est très instinctif. Nous tentons en ce moment d’achever l’écriture pour pouvoir tourner en mars, idéalement.

PHOTO COURTOISIE/Dominic Gouin

Un autre beau mandat!

Florence Longpré est également l’autrice d’une autre nouvelle série de Club illico, «Autant en emportent les framboises». Pour ce projet, la jeune femme retrouve sa complice d’écriture Suzie Bouchard, tandis que Philippe Falardeau se chargera de la réalisation.

«C’est un honneur de travailler avec Philippe Falardeau! Je suis un peu «groupie»: j’adore ses films au point de connaître certaines répliques par cœur! Écrire des textes qui seront mis en images par lui, c’est un réel plaisir!»