Illumi ouvre ses portes

Illumi – Féérie de lumières est de retour pour une seconde édition, transformée par la pandémie. Jadis réservé aux piétons, le nouveau site n’est maintenant accessible qu’aux automobilistes.

Un vent de changement souffle sur le parcours illuminé de Laval. Les visiteurs découvrent aujourd’hui un site trois fois plus grand, s’étendant désormais sur trois kilomètres. Ils y traverseront ainsi 18 tableaux distincts – aux univers sonores indépendants, empruntés à des artistes tels que Gilles Vigneault, Michael Jackson, et les Cowboys fringants – qu’ils pourront admirer depuis leur véhicule.

Le récent passage de Laval en zone rouge a forcé l’annulation des expériences piétonnières et à bord de petits trains initialement prévues. L’équipe d’Illumi – Féérie de lumières n’écarte toutefois pas la possibilité de les ramener dans l’éventualité d’un assouplissement des mesures sanitaires.

« Le projet a été conçu pendant la COVID-19, pour la COVID-19, alors on savait qu’on pouvait s’adapter pour respecter les mesures sanitaires. Les gens n’ont presque plus de sorties pour se divertir, alors c’était important pour nous de leur ouvrir nos portes cette année. On a tous besoin de se changer les idées en ce moment », explique Normand Latourelle, créateur d’Illumi.

Des belvédères ont également été aménagés pour ceux qui souhaitent s’attarder plus longuement à différents endroits du parcours.

Halloween, puis Noël

Outre la taille de son parcours, l’attraction propose cette année plusieurs nouveautés. La première ? Une poignée de tableaux peuvent être modifiés au gré de la saison. Présentement convertis en ambiances plus glauques peuplées de squelettes et de citrouilles pour l’Halloween, ils entreront ensuite en mode Noël à compter de novembre.

Quant aux installations lumineuses, elles sont désormais dotées d’une motricité accrue amplifiant le caractère immersif de l’expérience.

► Le parcours Illumi – Féérie de lumières est ouvert au public jusqu’au 10 janvier 2021. Les billets sont offerts en ligne sur illumi.com.