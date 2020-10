Le Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial

Le Nobel de la paix a couronné vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies qui, du Yémen à la Corée du Nord, nourrit des dizaines de millions de bouches dans un monde où la faim, redoutable «arme de guerre», devrait encore progresser du fait de la COVID-19.

Opérant aussi bien par hélicoptère qu'à dos d'éléphant ou de chameau, le PAM se présente comme «la plus grande organisation humanitaire». Une nécessité puisque, selon ses estimations, 690 millions de personnes –-une sur 11-- souffraient de sous-alimentation chronique en 2019. Et sans doute davantage cette année à cause de la pandémie.

Il est récompensé pour «ses efforts de lutte contre la faim, pour sa contribution à l'amélioration des conditions de paix dans les zones touchées par les conflits et pour avoir joué un rôle moteur dans les efforts visant à empêcher l'utilisation de la faim comme arme de guerre», a dit la présidente du comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

«Paix et éradication de la faim sont indissociables», a réagi le PAM, dont le directeur général, l'Américain David Beasley s'est dit "très honoré" d'une «formidable reconnaissance».

«Je suis sans voix pour la première fois de ma vie», a-t-il confié dans une vidéo.

Fondé en 1961 avec son siège à Rome et financé intégralement par des contributions volontaires, le programme onusien dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier.

Un chiffre vertigineux, mais qui ne représente qu'une fraction du besoin total. Malgré les progrès enregistrés ces trois dernières décennies, l'objectif établi par l'ONU d'éradiquer la faim d'ici 2030 semble hors d'atteinte si les tendances actuelles se poursuivent, selon les experts.

«En Centrafrique on travaille dans un contexte très difficile», s'est réjoui un responsable d'une des antennes locales du programme, Vigno Hounkanli, joint à Bangui. «Les équipes se rendent sur des terrains reculés, parfois au risque de leur vie, et je pense à nos collègues qui ont laissé leur vie en voulant en sauver d'autres».

La guerre pouvant être à la fois la cause et la conséquence de la faim, les populations vivant dans des pays touchés par des conflits sont nettement plus susceptibles d'être sous-alimentées, selon le PAM.

«La nourriture est le meilleur vaccin»

L'horizon pour la planète s'est encore assombri cette année avec le choc sanitaire et économique causé par la pandémie de Covid-19, qui cause des pertes de revenus en cascade, renchérit les aliments et perturbe les chaînes d'approvisionnement.

«Nous pourrions être confrontés à de multiples famines de proportions bibliques en quelques mois», prévenait David Beasley dès avril. «En attendant le jour où on aura un vaccin médical, la nourriture est le meilleur vaccin contre le chaos», a-t-il aussi déclaré en juin.

La récession mondiale due au virus risque de pousser vers la faim entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires, estimait l'ONU dans un rapport publié à la mi-juillet.

«Dans des pays comme le Yémen, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Burkina Faso, la violence des conflits combinée à la pandémie a entraîné une hausse dramatique du nombre de personnes au bord de la famille», a souligné Mme Reiss-Andersen.

«Le Programme alimentaire mondial aurait été un lauréat digne du prix sans la pandémie, mais la pandémie et ses conséquences renforcent absolument les raisons pour ce prix», a-t-elle ajouté devant une audience réduite à moins d'une dizaine de journalistes, COVID-19 oblige.

Face aux tentations de replis nationalistes, la présidente du comité Nobel, arrivée en béquilles à cause d'une fracture de la jambe, a aussi souligné l'importance de trouver des «solutions multilatérales pour combattre les défis mondiaux».

«Le multilatéralisme semble souffrir d'un manque de respect en ce moment», a-t-elle déploré.

C'est la 12e fois que le prix de la paix consacre l'ONU, une de ses agences ou une personnalité qui y est liée -- plus que tout autre lauréat.

Le virus va chambouler les conditions dans lesquelles le PAM empochera son Nobel.

Si la situation sanitaire le permet, le prix --un diplôme, une médaille d'or et un chèque de 10 millions de couronnes (près de 1,5 million de dollars)-- sera remis lors d'une cérémonie au format nettement réduit le 10 décembre à Oslo ou, dans le cas contraire, à distance via des moyens numériques.