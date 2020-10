Le spectacle «Mika: Je t’aime Beyrouth» présenté à TVA

TVA diffusera en exclusivité canadienne le spectacle «Mika: Je t’aime Beyrouth», que le populaire chanteur avait organisé en septembre pour venir en aide aux victimes des récentes explosions au Liban.

C’était le 4 août dernier: deux puissantes explosions dans le port de Beyrouth ont détruit une grande partie de la capitale du Liban et fait plus de 200 morts, fait 6000 blessés et laissé 300 000 personnes à la rue.

Natif de Beyrouth, Mika avait alors réagi à la tragédie en mettant sur pied le concert caritatif virtuel «Je t’aime Beyrouth», enregistré en Toscane, pour amasser des fonds au profit de la reconstruction de Beyrouth.

Le coloré auteur-compositeur-interprète et futur directeur artistique à «Star Académie» y revisitait ses grands succès et ses coups de cœur musicaux, entouré de nombreux artistes qui ont accepté de se joindre à lui, comme Kylie Minogue, Louane et Rufus Wainwright.

L’ensemble des bénéfices et des dons récoltés lors de la soirée étaient destinés à la Croix Rouge libanaise et à l’association Save The Children Liban. À ce jour, l’événement a permis de cumuler plus d’un million d’euros.

C’est donc en guise de support aux Libanais du Québec, qui ont vu des membres de leur famille et de leurs amis figurer parmi les victimes, que TVA présentera «Mika: Je t’aime Beyrouth», le vendredi 16 octobre, à 22 h 35.

En relayant le concert, TVA participe également à l’effort de campagne humanitaire, puisque l’entièreté de la licence de diffusion est octroyée à parts égales aux deux organismes cités plus haut.

«Pour rendre hommage à la communauté libanaise du Québec et pour leur témoigner de notre sympathie, TVA tenait à présenter ce bel élan de solidarité auquel de nombreux artistes internationaux participent, dont la vedette Mika et Rufus Wainwright, qui a grandi à Montréal. Un spectacle rempli de créativité, d'émotion et de générosité, qui touchera tous les Québécois», a souligné Nathalie Fabien, directrice principale chaînes et programmation de Groupe TVA, dans un communiqué.