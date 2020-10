Les Bourses Pierre-Péladeau

Dernièrement, on a procédé à la remise des Bourses Pierre-Péladeau qui ont pour objectif de stimuler la création d’entreprises auprès des jeunes universitaires du Québec, tout en aidant les futurs entrepreneurs à réaliser leur plan d’affaires et à développer leurs produits et leurs marchés, et ce, quels que soient leur domaine d’étude et le secteur d’activité de leur organisation. Depuis la création des Bourses Pierre-Péladeau en 1999, 2,3 millions $ ont été remis par Québecor.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, est entouré de Basile Thisse, Mathieu Gauthier, Alexis Galand et Tangui Conrad, lauréats du premier prix de 100 000 $ des Bourses Pierre-Péladeau. Leur entreprise Boomerang lutte contre le gaspillage alimentaire en transformant les résidus de brassage des microbrasseries, appelés drêches, en super farine.

Sami Maarabouni et Michael Perreault, de Eyful, qui entourent Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, ont reçu la Bourse Pierre-Péladeau de 50 000 $ pour la mise au point de lunettes qui amélioreront la vision des personnes.

Eva Roux et Ève Eilles, qui entourent Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, ont reçu la Bourse Pierre-Péladeau de 15 000 $ pour le développement de leur entreprise, qui lutte contre le gaspillage vestimentaire en offrant un service de location de vêtements de seconde main.

Lors d’un récent voyage de pêche à la Pourvoirie Ganipi, du réservoir Gouin, Michel Rochon, propriétaire de St-Hubert Ste-Agathe/Ste-Adèle, était entouré de son fils, Cédric Rochon, Sylvain Marchand et Gaétan Barbe, propriétaire de la pourvoirie.

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, un fervent défenseur de la diversité et de l’inclusion au sein du Mouvement Desjardins, a reçu l’un des quatre Prix honorifiques 2020 de Catalyst Canada, attribués à des dirigeant·e·s d’entreprise.

Mardi 13 octobre à compter de 20 h, sur l’application Yoop, la soprano Suzanne Taffo et Yannick Nézet-Séguin, chef de l’Orchestre Métropolitain de Montréal, proposent au public un magnifique concert virtuel.

Je suis un fin gastronome sélectif qui adore manger du fast-food. Cette semaine j’ai dégusté quelques délicieux hamburgers avec sauce piquante, la spécialité des restaurants Dic Ann’s. Sur la photo, les propriétaires de celui situé à Sainte-Thérèse, Pauline Dion, de la célèbre famille Dion, et son époux, Marc Martel.