Les Dodgers imitent les Braves

Les séries de division de la Ligue nationale de baseball sont vraiment à sens unique cette année.

• À lire aussi: La LHJMQ frappée durement

Après les Braves d’Atlanta plus tôt dans la journée, les Dodgers de Los Angeles ont balayé à leur tour leurs adversaires, les Padres de San Diego, jeudi soir.

Ils l’ont emporté facilement 12-3 pour rejoindre les Braves en série de championnat. Cet affrontement était diffusé à TVA Sports et sur TVA Sports direct.

Six joueurs différents ont produit les points des gagnants. Du lot, Will Smith et Cody Bellinger se sont démarqués en envoyant chacun trois coéquipiers au marbre.

Smith est aussi devenu le premier receveur de l’histoire du baseball à récolter cinq coups sûrs dans un match des séries.

Joc Pederson a quant à lui été à l’origine de deux points des Dodgers.

Il ne reste plus qu’une seule série qui n’est pas terminée, soit celle entre les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay, égale 2-2.

Dans l’autre confrontation de la Ligue américaine, les Astros de Houston ont éliminé les Athletics d’Oakland à la suite d’une victoire de 11-6 dans la quatrième rencontre.