Les Rays mettent fin aux espoirs des Yankees

Les Rays de Tampa Bay ont atteint la série de championnat de la Ligue américaine pour la deuxième fois de leur histoire en battant in extremis les Yankees de New York 2 à 1, vendredi soir, au Petco Park de San Diego.

La feuille de pointage est assez facile à déchiffrer pour ce match, alors que tous les points ont été inscrits grâce à des longues balles en solo. Mike Brosseau a brisé une égalité de 1 à 1 en huitième manche en expédiant au-delà des limites du terrain une offrande d’Aroldis Chapman.

Ce point de Brosseau permet aux Rays d’atteindre la finale de l’Américaine pour la première fois depuis 2008. Cette année-là, l’équipe floridienne avait poursuivi sa route jusqu’en Série mondiale, étant toutefois vaincue par les Phillies de Philadelphie.

Les Yankees pouvaient y croire de leur côté. Les «Bombardiers du Bronx» avaient forcé ce cinquième et ultime match grâce à une victoire de 5 à 1 la veille, et ont même pris les devants vendredi.

Aaron Judge y avait d’abord été d’une claque dans les gradins de droite en quatrième manche. C’est la troisième fois de sa carrière que le numéro 99 étirait les bras lors d’un match sans lendemain en séries. Seul Bill Skowron avait réussi l’exploit avant lui.

Judge s’est toutefois signalé pour les mauvaises raisons lors du tour au bâton des Rays, en cinquième manche. Rempli de bonnes intentions, il a tenté de sauter pour capter une balle de circuit d’Austin Meadows, mais sa tête s’est plutôt écrasée sur le matelas de protection du Petco Park.

Chapman (0-1) a été rendu coupable de la défaite new-yorkaise, ayant œuvré pendant une manche et un tiers, le temps de permettre le point gagnant. Gerrit Cole avait amorcé la rencontre et a retiré neuf frappeurs en cinq manches et un tiers.

Les Rays y ont été d’une stratégie particulière en donnant environ deux manches de travail à chacun de leurs quatre artilleurs. Diego Castillo (1-0) a été le meilleur, fermant les livres avec quatre retraits au bâton.

Chaque équipe a été limitée à trois coups sûrs dans cette rencontre.

Tampa Bay se mesurera aux Astros de Houston lors de la ronde précédant la Série mondiale. Le premier duel aura lieu dimanche, au Petco Park.