«Les voleurs d’identité» : qu’est-ce qui fait courir les fraudeurs?

Un nom, une adresse, un numéro de téléphone et une date de naissance : c’est tout ce dont les fraudeurs ont besoin pour subtiliser vos données confidentielles, voler votre identité, s’offrir une multitude de «petits plaisirs» à votre insu et devenir votre pire cauchemar.

Se procurer une carte de crédit à votre nom, retirer ou transférer de l’argent, obtenir une hypothèque à la banque, acheter des billets d’avion ou une voiture, payer des factures... Ce ne sont là que quelques exemples d’opérations que peuvent mener les arnaqueurs en mettant la main sur les informations de base à votre sujet.

Photo Courtoisie, Télé-Québec

Ceux-ci peuvent «facilement» gagner des sommes pouvant aller de 10 $ à 5 millions $, témoigne un fraudeur à visage brouillé dans le documentaire «Les voleurs d’identité», que diffuse Télé-Québec le mercredi 14 octobre.

Et, comme l’expliquent quelques-uns des «professionnels» de ce type de commerce illégal dans l’émission, ce «métier» exige passion, détermination et travail «à temps plein».

Photo Courtoisie, Télé-Québec

Loi du silence

Que peut-on faire pour se prémunir de ce genre d’attaque? Pas grand-chose, tire en conclusion le journaliste Marc-André Sabourin, responsable de l’enquête avec sa collègue Naadei Lyonnais, et qui a consacré un an et demi de recherches pour arriver à donner la parole à ceux et celles qui font vivre l’angoisse à la population. Et ce, même si les institutions financières nous martèlent de «nous protéger». Car changer notre mot de passe suffit rarement.

«C’est un peu inquiétant, hein?, lance Marc-André Sabourin en entrevue avec l’Agence QMI. Le vol d’identité a toujours été un peu mystérieux. L’histoire (du vol de données chez) Desjardins, l’an dernier, a mis ce sujet-là sous les projecteurs. Mais, encore là, c’étaient toujours les victimes et les experts qu’on entendait. Moi-même, je me suis fait voler mon identité en février 2019, et après le choc et le stress, je me suis demandé qui faisait ça, dans la vie, voler des identités. Je me suis donc lancé la mission de trouver des fraudeurs et ex-fraudeurs, qui pourraient nous expliquer comment ça fonctionne. Ç’a été super difficile...»

Photo Courtoisie, Télé-Québec

Une puissante «loi du silence» prédomine apparemment dans cette «industrie», laquelle a compliqué le boulot de Sabourin, qui a dû sortir de Montréal pour pousser son investigation, évidemment compliquée par la pandémie.

«Une personne a accepté de me parler parce qu’elle se sentait extrêmement coupable. Elle réalisait un peu les conséquences de ses actes. Tous les fraudeurs, dans le domaine du vol d’identité, sont persuadés que ce sont les banques, les victimes. D’un point de vue financier, c’est souvent vrai, car les banques vont rembourser les gens; mais la personne qui se fait voler son identité transporte aussi un lourd fardeau. Elle doit faire le ménage dans son dossier de crédit, s’assurer qu’elle ne sera jamais tenue responsable... Souvent, les fraudeurs ne voient pas cette partie. Ensuite, il y a tout le prix qu’on paie comme société», dépeint Marc-André Sabourin.

Photo Courtoisie, Télé-Québec

«N’importe qui peut faire ça»

Ce dernier le reconnaît : les dossiers de vol de données sont beaucoup plus complexes qu’il ne le croyait au départ, et l’accès aux informations, plus facile. Entre autres sources à surveiller, Facebook et autres plateformes virtuelles du genre sont souvent une manne précieuse de renseignements, et même les écoles et les Pages Jaunes peuvent nous trahir. Et oubliez le cliché du pirate informatique à l’air taciturne terré dans son sombre sous-sol lorsque vient le temps de pointer des coupables; ; «n’importe qui peut faire ça», jure le reporter.

«Ils sont très créatifs pour observer comment fonctionne le système et l’exploiter à leur avantage. Le vol d’identité existe depuis très, très longtemps, mais aujourd’hui, les outils numériques facilitent les choses.»

«Il y aura toujours une fuite, une faille», avance dans «Les voleurs d’identité» le rappeur Moto, qui pratique l’art de la fraude depuis l’âge de 12 ou 13 ans, en ajoutant que «personne n’est à l’abri».

Et le triste constat que pose l’étude : bien que davantage dénoncé, ce type de crime demeure encore trop souvent impuni.

«Les voleurs d’identité», le mercredi 14 octobre, à 20 h, à Télé-Québec, avec plusieurs rediffusions dans les jours suivants.