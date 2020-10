L’Océanic s’incline en fusillade à Shawinigan

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski a mené pendant presque toute la rencontre, mais s'est finalement incliné 5-4 en fusillade, ce vendredi, face aux Cataractes, à Shawinigan.

Vasily Ponomarev et Thierry Bourgault ont marqué en tirs de barrage pour donner la victoire aux locaux. Le gardien Antoine Coulombe a bloqué Sami Paré et Zachary Bolduc en fusillade. Bolduc a marqué deux fois pour l’Océanic. Les autres filets étant l’œuvre de Zachary Massicotte et William Dumoulin. La réplique des Cats est venue de Ponomarev, Bouque, Veillette et Nadeau.

À la vitesse de l’éclair

L’Océanic a marqué à la vitesse de l’éclair alors que Justin Bergeron a profité d’une mauvaise sortie du gardien des Cataractes pour s’emparer du disque et le remettre à Bolduc qui a marqué son premier but de la saison, après 61 secondes de jeu. Émile Lambert obtient aussi une passe à son retour au jeu, lui qui n’a pas participé au camp d’entraînement en raison d’une fracture de la clavicule. En milieu d’engagement, William Veillette a profité du retour d’un tir bondissant de Tyson Hinds pour créer l’égalité.

Tir de pénalité bloqué

Le gardien de l’Océanic, Matthew Dunsmoor, a bloqué Jérémy Martin sur un lancer de pénalité en début de deuxième période. Cela a donné des ailes à l’Océanic qui a excellé en échec avant en zone adverse pour se créer des chances de marquer. Mikaël Martel y est allé d’un deuxième effort payant pour devancer le vétéran défenseur Félix-Olivier Chouinard, contourner le but adverse et remettre au défenseur Zachary Massicotte qui a décoché un boulet de canon le long du poteau droit pour battre Antoine Coulombe.

Quelques minutes plus tard, William Dumoulin a pris son propre retour de lancer pour porter la marque à 3-1 en faveur de l’Océanic. Les Cataractes ont pressé le pas en deuxième moitié de période. Mavrik Bourque a redirigé la passe de Xavier Bourgault à l’embouchure du but de l’Océanic pour réduire l’écart à un but.

En troisième période, Ponomarev a créé l’égalité avant que l’Océanic ne profite d’un avantage numérique pour reprendre les devants sur le 2e du match de Bolduc. Les locaux ont créé l’égalité 4-4 moins d’une minute plus tard lorsqu’Olivier Nadeau a complété les efforts de Bourque, récent choix de première ronde des Stars de Dallas.

En bref

Le défenseur de 20 ans Anthony D’Amours disputait un premier match cette saison. Il remplaçait le capitaine Nathan Ouellet, blessé à l’aine. Émile Lambert et Alexander Gaudio étaient aussi insérés dans l’alignement de l’Océanic à la place de Brandon Casey et de Frédéric Brunet. L’Océanic visite les Saguenéens samedi à Saguenay.