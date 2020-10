Orchestre symphonique de Longueuil: le classique dépoussiéré

Le célèbre violon Stradivarius de 1701 d’Alexandre Da Costa continuera de se faire trimballer au cours de la prochaine année puisque l’Orchestre symphonique de Longueuil a lancé sa nouvelle programmation lundi. Avec l’arrivée du jeune chef et directeur artistique, un vent d’audace souffle...

«Je suis en poste depuis un an et demi. La précédente saison en était une de transition, soit de la continuité avec une touche personnelle. Cette année, c’est vraiment un gros coup de volant vers une saison qui me ressemble beaucoup, admet Alexandre. Dans le monde du classique, il faut se débarrasser de certains éléments qui sont élitistes et réducteurs. Moi, je viens d’une famille qui a travaillé énormément pour vivre et survivre. Ma mère est artiste, j’ai vécu sur le fil durant toute mon enfance. J’ai eu la chance d’apprendre la musique classique, mais ça ne veut pas dire que je me reconnais dans les codes élitistes. Ma mission est de dire que c’est de la musique qui s’adresse à tout le monde.»

Une saison rafraîchissante!

Tous les concerts auront lieu à la Cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, à Longueuil, à l’exception de celui du 3 avril 2021 qui se tiendra à l’Église Sainte-Famille, à Boucherville.

Pour le moment, les événements prévus après le 28 octobre sont toujours à l’horaire. Les 5 et 6 novembre, ce sera «Play Bach», un concert où Bach sera réinventé. Les 3 et 4 décembre, on aura droit à «Noël avec Mario Pelchat».

Les 25 et 26 février 2021, place à Stradivarius au cinéma, un hommage aux musiques de film. «C’est grâce à la musique de film que j’ai voulu pousser mes études en musique classique.»

Les 1er et 3 avril, bienvenue à l’époque des grands bals avec Stradivarius à Vienne! Les 29 et 30 avril, «Stradivarius BaROCK Symphonique» proposera des versions modernes de musiques classiques. Enfin, les 20 et 21 mai, on nous offrira «Queen Opera», qui se veut un hommage au groupe de rock britannique. «Je suis un méga fan de “Queen!”»

Thérapeutique

Par ailleurs, Alexandre et l’Orchestre symphonique de Longueuil ont offert, depuis le 12 avril, une soixantaine de prestations de la tournée des CHSLD «Balcons symphoniques – Mémoire collective». Il en reste quelques-unes. «Il faut être résilients et créatifs. Si on arrête de bouger, on est morts.»

Oui, pour le chef d’orchestre, la musique peut être thérapeutique! «Récemment, dans un CHSLD avec des cas lourds, une ange gardienne est venue nous voir après le concert pour nous dire que le visage d’un jeune homme de 22 ans dont le corps est traversé de spasmes en permanence était revenu à la normale pendant qu’on jouait. Ça m’a beaucoup touché.»