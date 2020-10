Quelle suite bureautique à mettre dans votre ordi?

Pensez-y, il n’y a pas si longtemps, il fallait ouvrir et utiliser plusieurs logiciels pour travailler. De nos jours, il est possible de pratiquement tout faire à partir d’un simple navigateur Web, comme Safari, Firefox, Edge et plusieurs autres.

La force des services en ligne

Avec une ou deux fenêtres de votre navigateur préféré, vous pouvez dans une série d’onglets avoir votre moteur de recherche, votre page de traitement texte, votre tableur, un dictionnaire, votre service de courtage ou encore votre messagerie en ligne.

Et sur la seconde, pourquoi pas quelques pages de divertissement ou d’information; musique, médias sociaux, météo, nouvelles, etc.

Grand avantage, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un puissant ordinateur dernier cri de 2000 $. Les tablettes avec clavier et une souris et les ordinateurs portatifs d’entrée de gamme conviennent parfaitement à ces services en ligne sur navigateur Web.

Les iPad d’Apple et les Surface Go 2 de Microsoft essayés ici sont de très bons candidats. Ou encore les produits Chromebook de Google.

Services en ligne gratuits

Pour les étudiants et leurs parents et les télétravailleurs, c’est une bonne manière de réduire les coûts matériels. De l’autre côté, plusieurs et excellents services en ligne sont gratuits, même sans collecte de données personnelles à des fins publicitaires.

Zoho One, gratuit

Sans frais pour les utilisateurs uniques, Zoho offre une solide suite bureautique sans publicités ni collecte de données, appelée Zoho Office Suite. C’est ici le point de départ pour tout pigiste ou étudiant qui démarre ses études. Plus tard, cette suite en ligne peut vous suivre pendant toute votre carrière, du scolaire jusqu’à votre futur poste de PDG avec les outils d’entreprise.

Zoho Suite Office offre quatre outils de base comme le traitement de texte Writer, le tableur compatible Sheet, le programme de présentation Show et l’application de notes Notebook. Tous sont compatibles avec les fichiers Office de Microsoft.

Dernier détail intéressant, les quatre outils pour votre ordinateur sont aussi offerts en version mobile pour iOS et Android. Et en accédant à n’importe quel ordinateur, à l’école ou chez les parents, il suffit d’ouvrir une page Web sur Zoho pour retrouver tous vos documents et applications.

Bien entendu, là où Zoho se rattrape, c’est en facturant ses services pour les professionnels et les entreprises.

Si Zoho est offert en français, il arrive toutefois de trouver des sections en anglais, mais rien de dramatique.

Suite bureautique Apache OpenOffice (macOS, Linux et Windows) gratuite

Cette autre suite bureautique gratuite inclut tous les types de fichiers similaires à ceux de la concurrente Office de Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher).

Très complète, elle comprend six modules : le traitement de texte Writer, le tableur Calc, le module de présentation Impress, le module de bases de données Base, le module de dessin Draw et l’éditeur d’équation mathématique Math. Il y a même une documentation en français sous forme de guides et tutoriels et une assistance gratuite sur un forum francophone et des listes de discussion.

Les applications Google

Toujours dans la même logique, Google offre lui aussi des applications bureautiques en ligne : les documents texte Docs, les feuilles de calcul Sheets, des présentations Slides et le stockage en ligne Drive. Le tout est évidemment offert en ligne dans notre langue sur n’importe quel navigateur Web à partir de votre compte Google.

Si on cherche un équivalent informatique plus performant pour fonctionner hors et en ligne, il suffit de télécharger Chrome sur son système macOS ou Windows pour profiter de l’éditeur Office pour Docs, Sheets et Slides.

Cet éditeur permet de consulter et de modifier des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint sans installer Office sur votre ordinateur.

Dans une version payante pour entreprise, Google Workspace https://workspace.google.com/, anciennement G Suite, est offerte.

Les suites logicielles payantes

NeoOffice pour macOS 40 $ sur la boutique App Store

Basée sur les versions macOS de LibreOffice et d’Apache OpenOffice, la suite NeoOffice apporte une meilleure intégration ainsi que des fonctions et des caractéristiques propres aux systèmes macOS.

Depuis 2013, l’éditeur de NeoOffice a choisi un modèle de distribution commercial par achat unique sur la boutique App Store.

Office de Microsoft

Cette suite Office est l’éléphant dans la pièce! C’est sur elle que Microsoft a érigé son empire.

En 2016, on comptait 1,2 milliard d’utilisateurs et 60 millions d’entreprises dans le monde qui utilisent les outils Office dans leurs ordinateurs – des chiffres sûrement plus élevés aujourd’hui. Et au train où vont les choses, ce n’est pas la concurrence des suites gratuites qui semble inquiéter l’éditeur américain.

Avant taxes, la licence par abonnement de la suite Office 365 Personnel coûte 79 $ par an.

Compatible macOS, iOS, Android et Windows, on obtient les logiciels Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Skype, tandis que Publisher et Access ne sont compatibles que sur Windows.

Avec la mode infonuagique, l’abonnement inclut 1000 Go (1 To) de stockage en ligne sur OneDrive.

Autre option, l’achat définitif d’Office Famille et étudiant 2019 pour 169 $ sur un seul ordinateur, macOS ou PC Windows. Dans ce cas-ci, il n’y a que trois logiciels, Word, Excel et PowerPoint et aucune mise à jour. Si, dans trois ans, vous souhaitez utiliser une version plus récente, il vous faudra acheter une nouvelle licence ou vous abonner.

L’empire de Bill Gates propose aussi un forfait famille : l’abonnement pour six personnes maximum contre 109 $ par an.

Apple iWork

Si vous optez pour un système macOS et mobile iOS, sachez qu'Apple offre ses propres applications Pages, Numbers et Keynote avec ses produits Mac. Du solide !