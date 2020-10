Quoi regarder à la télé samedi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le samedi 10 octobre:

«Bien»

Aussi homme d’affaires, l’animateur de «Salut Bonjour» Gino Chouinard discute avec Saskia Thuot. Durant son passage, la blogueuse et auteure Béatrice Bernard-Poulin donne des trucs afin de gérer efficacement son budget. Toujours pour prendre soin de ses finances, on nous conseille lectures et outils sur le web.

Samedi, 10 h, TVA.

«L’académie électrique du Guide de l’auto»

Deux comédiennes prennent la piste d’assaut afin de déterminer qui est la plus rapide derrière le volant d’une Porsche Cayenne E-Hybrid: Marie-Soleil Dion et Karine Gonthier-Hyndman. De plus, le bilan carbone au Québec soulève des questions chez Christine Beaulieu et Martin Carli.

Samedi, 11 h 30, TVA.

«Les coulisses du palais»

Début de la deuxième saison de cette série qui s’immisce dans l’univers de la loi québécoise, plus précisément au palais de justice de Montréal. Entre ses murs, un présumé pédophile qui se serait servi des réseaux sociaux pour exploiter ses jeunes victimes doit rendre des comptes.

Samedi, 12 h, Canal D.

«Logan»

Dans cette autre superproduction, Hugh Jackman et Patrick Stewart enfilent à nouveau les costumes de Wolverine et du Professeur X. Deux des quelques mutants toujours en vie, ils puisent au fond d’eux pour vaincre plusieurs ennemis et ainsi venir en aide à une fillette faisant face à sombre destin.

Samedi, 18 h 30, Noovo.

«Sur scène avec FouKi et Koriass»

Après avoir uni leurs efforts afin de pondre l’album hip-hop «Génies en herbe», paru en mai dernier, Koriass et FouKi ont partagé la vedette dans l’espace Yoop de la Place des Arts, en septembre. Les deux artistes ont alors pu donner vie à leurs compositions devant un public virtuel.

Samedi, 19 h, ARTV.

«41e Cirque de Monte-Carlo»

Les célébrations du 40e anniversaire du Festival international du cirque de Monte-Carlo appartenant au passé, ce fut la route de la compétition à ce grand événement scénique. En 2017, ce sont plus de 120 artistes venus de 16 pays qui ont voulu éblouir jury et foule.

Samedi, 20 h, TV5.

«Hotel Rwanda»

Film racontant l’incroyable exploit d’un gérant d’hôtel de Kigali (Don Cheadle) qui, en plein génocide rwandais de 1994, est parvenu à éviter la mort à plus de 1200 Tutsis. Bouleversant long métrage nommé trois fois aux Oscars et trois fois aux Golden Globes en 2005.

Samedi, 22 h, Télé-Québec.